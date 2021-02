Joost Eerdmans, ‘rechts rakkertje’ uit het land van de zondagsrust

video Tweede Kamer blijft na blamage achter avondklok staan, Rutte wil niet horen van ‘een fout’

18 februari Met een nieuwe spoedwet heeft het kabinet de avondklok alsnog gered, wel gaat een maximale duur van drie weken gelden, tenzij het parlement wil verlengen. In de Tweede Kamer is er alsnog voldoende steun voor de maatregel, maar niemand heeft een goed woord over voor het ‘gestuntel’.