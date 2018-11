Juristen maken gehakt van langere proeftijd bij vaste baan

Die oproep zullen drie arbeidsjuristen maandag laten horen tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Volgens de experts is de kans juist groot dat het kabinet ongewild een nieuw, kortlopend tijdelijk contract creëert. ,,Werkgevers zouden immers een vast contract kunnen aanbieden terwijl de intentie er eigenlijk is om de werknemer al binnen vijf maanden (zonder formaliteiten) te ontslaan’’, stelt senior jurist arbeidsrecht Pascal Besselink van rechtsbijstandverzekeraar DAS.



Bij een vast contract is de maximale proeftijd nu nog maximaal twee maanden. Volgens arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen worden werknemers bij een wettelijke proeftijd van vijf maanden met een ‘te lange periode van rechteloosheid’ opgezadeld.