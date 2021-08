Kaag: ‘Beelden inname Kamp Holland zijn verschrikkelijk’

Op Twitter is op beelden te zien dat vermoedelijke talibanstrijders rondlopen op het terrein dat vroeger Kamp Holland was. De oude uitvalsbasis van Nederlandse militairen ligt in Tarin Kowt, de hoofdstad van de provincie Uruzgan. Die stad is vandaag in handen gevallen van de taliban.

Lees ook Nederlandse medewerkers en lokaal personeel ambassade Kaboel versneld teruggehaald

,,Het is verschrikkelijk, vooral voor de mensen in Afghanistan zelf’’, zegt minister Kaag tegen deze site. ,,De snelle opkomst van de taliban en de herovering van het land baren mij alleen maar zorgen. Voor het land zelf, maar ook voor de stabiliteit in de bredere regio.’’

Volledig scherm Demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken (D66). © ANP

Symbool

,,Kamp Holland staat symbool voor jarenlange inzet en moed van Nederlandse mannen en vrouwen, onze militairen. En ook de families die een zoon of een dochter hebben verloren, die daar hun leven hebben gelaten.’’

Volgens Kaag brengt de opmars van de taliban het werk van de Nederlanders een zware slag toe. ,,Nederlandse militairen hebben daar gediend vóór de mensen in Afghanistan. Voor een veiliger, een beter, een ander Afghanistan. En dat gaat verloren’’, zegt ze. ,,Het is een ramp. Een ramp voor de Afghanen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ambassadepersoneel

Kaag en haar collega-minister Ank Bijleveld (Defensie) zetten zich in voor het in veiligheid brengen van Afghaanse tolken en Nederlands ambassadepersoneel in de hoofdstad Kaboel. ,,Vanuit goed werkgeverschap kijken we wat we kunnen en móéten doen voor de mensen die voor Nederland getolkt hebben en het lokale ambassadepersoneel.’’ Inmiddels is duidelijk dat Nederlandse medewerkers en lokaal personeel van de ambassade versneld worden teruggehaald. Onduidelijk is hoeveel mensen er achterblijven in de ambassade.

Kaag: ,,Kab​​oel houdt nu nog stand, maar het is een heel zorgwekkende situatie qua veiligheid en wat er nog gaat gebeuren. Wij treffen alle voorbereidingen voor het terughalen van Nederlands personeel. Dat doen we in samenspraak met andere landen die in dezelfde situatie zitten als wij, zoals Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.’’