Kaag en kritische leden kruisen de degens: 'Als je glas wijn met haar drinkt is ze heel anders’

Op sneakers stapt Sigrid Kaag in de lift naar de verdieping van oppositiepartij JA21 in het tijdelijke Tweede Kamergebouw. Haar adviseur houdt de deuren open, Kaag beantwoordt deze woensdagochtend nog een paar persvragen over de bedeltour die ze als minister van Financiën samen met premier Mark Rutte aflegt. Gaat het kabinet steun zoeken over links of over rechts? Kaag kiest een diplomatiek antwoord: ,,Weet u, de gulden middenweg is ook mooi.” En weg is ze.