Kaag erkent: Bij eventueel EU-lidmaatschap Oekraïne worden geen bochten afgesneden

Update Geschokte reacties op pro-Russische uitspraken Baudet: ‘Totaal krankjorum’ en ‘waanzinnig’

Zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer wordt geschokt gereageerd op de pro-Russische uitspraken van Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet. Volgens Senator Henk Otten, de voormalige nummer twee van Baudet, heeft het er alle schijn van dat hij ‘speelbal is van een vijandelijke mogendheid’. Ook zijn eigen partijgenoot Theo Hiddema valt hem af: ,,Ik ben te lang naar school gegaan om dit soort dingen klakkeloos langs me heen te laten gaan.’’

28 februari