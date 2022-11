Kaag: prijsplafond alleen in 2023 voor iedereen, niet in 2024

De steun voor iedereen is namelijk te duur voor de overheid om jarenlang te betalen, zegt de woordvoerder. ,,Anders jaag je de Staat op kosten en de belastingbetaler ook.” Dat zou er namelijk voor zorgen dat de kosten ‘elders in de begroting moeten worden gedekt’. Dat kan bijvoorbeeld resulteren in een bezuiniging of belastingverhoging.

‘Moeilijke keus’

Eerst zal minister Kaag in het voorjaar beslissen over de ‘dekking’ van het prijsplafond in 2023, oftewel hoe die wordt betaald. Het kabinet heeft al 5,4 miljard vrijgemaakt die eigenlijk was bedoeld voor een verlaging van de energiebelasting. Deze maatregel is niet doorgegaan en vervangen door het prijsplafond, waar het vrijgemaakte bedrag voor kan worden gebruikt. Er is ook geld beschikbaar uit enkele tijdelijke belastingen voor bedrijven die juist profiteren van de hoge energieprijzen. Wat verder nog aan geld nodig is, hangt af van hoe de energieprijzen zich ontwikkelen.