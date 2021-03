Kaag schrapt Qatar uit handelsmissie nadat ze zich uitsprak voor boycot WK

Pas vrijdag werd besloten Qatar ‘tijdelijk on hold te zetten’, zegt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de handelsmissies organiseert. Volgens een woordvoerder van Kaag is Qatar nu geschrapt ‘gezien de discussie in de Tweede Kamer’. Daar werd vorige week een motie van de SP aangenomen die stelt dat de koning en premier moeten wegblijven van het WK voetbal in Qatar omdat het land zich schuldig maakt aan uitbuiting van buitenlandse arbeiders die de voetbalstadions in de Golfstaat bouwen. ,,Er wordt op een later moment een nieuwe datum gepland.”