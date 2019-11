Kabinet: 20 miljoen voor beveiliging en AIVD

Het geld voor de diensten is zeer welkom, zeker het tekort bij de DKDB sprong recent in het oog. Juist deze week erkende minister Ferd Grapperhaus (Justitie) dat de druk op de politie eigenlijk te groot is geworden , nu zij ook al beveiligingstaken over moeten nemen sinds de moord op Derk Wiersum.

Belast

Regioburgemeesters trokken daarop bij de minister aan de bel dat dit de politie-inzet in hun regio’s aan het uithollen is. Grapperhaus erkende dat die ‘getroffen maatregelen veel vragen van de betrokken organisaties’ en van ‘de basisteams die toch al zwaar waren belast’. De extra druk op de politie komt bovenop de ‘al nijpende politiecapaciteit’.

VVD-Tweede Kamerlid Dilan Yeşilgöz is blij met het extra geld voor de diensten. ,,Ik hoop dat dit onder andere betekent dat daarmee de agenten die nu voor persoonsbeveiliging worden ingezet van bijvoorbeeld advocaten, weer de straat op kunnen. Zo kunnen we de beveiliging van de mensen die zich elke dag voor onze rechtstaat inzetten op volle kracht vasthouden. Het is vreselijk dat die beveiliging nodig is, maar zolang het moet, staan we daar natuurlijk voor.’’