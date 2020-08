Kabinet: akkoord met vakbonden over coronasteunpakket

Vissen met Jan Thierry Aartsen (VVD): ‘De meest waardevol­le informatie haal je uit het café’

16 augustus In de interviewserie Vissen met Jan praat verslaggever Jan Hoedeman elke week met een politicus over het leven en de politiek. VVD-Kamerlid Thierry Aartsen is een man van het volk en vertegenwoordigt graag de zwijgende meerderheid. ,,De politiek zou iets relaxter mogen zijn.’’