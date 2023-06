Kabinet bekijkt hoe gemeente huizenbezitter vaker heffing kan opleggen

Gemeenten moeten huiseigenaren makkelijker een heffing kunnen opleggen wanneer er in hun buurt bijvoorbeeld nieuwe riolering of meer parkeerplaatsen komen. Het kabinet bekijkt hoe de bestaande gemeentelijke baatbelasting kan worden ‘verbeterd'.

Nu al kunnen gemeenten een heffing opleggen aan vastgoedeigenaren als er geld wordt uitgetrokken voor betere voorzieningen in een buurt, zoals extra parkeerplaatsen. Het idee is dat de waarde van het bezit van vastgoed- en grondeigenaren daardoor stijgt en zij dus moeten meebetalen. In de praktijk leggen gemeenten die zogeheten baatbelasting echter nauwelijks op. Het kabinet onderzoekt of dat in de toekomst vaker kan.

De baatbelasting leidt nu vaak tot juridische strijd. Zo kregen winkeliers in Gouda enkele jaren geleden een heffing van tienduizenden euro's nadat er nieuwe prullenbakken en bankjes in het winkelcentrum kwamen. Daar zette de rechter later een streep door. En de gemeente Hengelo moest na een slepende rechtszaak tonnen aan opgelegde baatbelasting terugbetalen aan eigenaren van panden in het centrum.

De studie naar ‘verbetering van de baatbelasting’ moet eind dit jaar klaar zijn. De heffing is vooral bedoeld voor bedrijfspanden maar kan ook aan particuliere woningbezitters worden opgelegd. Of de heffing ook inderdaad vaker zal worden opgelegd, is nog onzeker, zegt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening). ,,Maar we zoeken naar manieren om te voorkomen dat belastinggeld dat in een gebied wordt geïnvesteerd weglekt.’’

Grondpolitiek

Het is onderdeel van een hele stapel plannen om de grondpolitiek in ons land te veranderen en die De Jonge naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. ,,We maken afspraken over waar, wat en voor wie we woningen bouwen. Maar over de grond zijn nog weinig afspraken, terwijl die nu vaak een rem is om snel te bouwen’’, zegt hij.

De bouw van nieuwe woningen duurt vaak lang en is duur, mede omdat bij het maken van nieuwe bestemmingsplannen door gemeenten soms moet worden onderhandeld met speculanten die het onderste uit de kan willen halen. Vooral in stedelijke gebieden is dat een probleem. De Jonge komt met een aantal voorstellen om procedures te versnellen. Ook moet het eenvoudiger worden om iemand te onteigenen.

Het kabinet wil de komende jaren 900.000 nieuwe woningen laten bouwen, waarvan twee derde betaalbaar moet zijn voor lagere- en middeninkomens. De Jonge: ,,De afgelopen jaren zijn er te veel woningen gebouwd die niet betaalbaar zijn voor mensen met een normaal salaris. Dat komt mede omdat er bij de verkoop van grond onrealistisch hoge bedragen zijn betaald. Iedereen dacht: hier komen villa's.’’

Speculatie

Het kabinet wil de kosten van publieke voorzieningen (zoals de aanleg van wegen en elektriciteit) beter verrekenen met de aankoopprijs van grond. Ook zoekt het naar manieren om speculatie met grond tegen te gaan. Zo denkt het kabinet aan een nieuwe heffing over de waardestijging van grond als het bestemmingsplan is veranderd naar bijvoorbeeld woningbouw. Zo’n heffing bestaat al in Frankrijk en Zwitserland.

Daarnaast wil het kabinet een meer principiële discussie voeren over wie er mag profiteren voor de waardestijging van grond als de overheid ergens in investeert. Reden waarom De Jonge samen met minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingen) onderzoekt of de baatbelasting vaker kan worden opgelegd.

