Kabinet buigt zich over vroege vakantie basisonderwijs: toch eerder kerstvrij?

Vanmiddag vergadert het kabinet over het coronapakket, details worden later bekendgemaakt. Vanavond is er weer een persconferentie. De avondlockdown wordt -zoals bekend- verlengd met drie weken. Het vervroegen van de kerstvakantie voor basisscholen is een serieuze optie. Noodopvang voor ouders met essentiële beroepen zou wel doorgaan in dat geval. Al twee keer eerder raadde het Outbreak Management Team aan om de kerstvakantie te vervroegen. Zo beperk je de risico's dat kinderen na de laatste schooldag op 24 december het coronavirus meenemen van het klaslokaal naar de grootouders, stellen de kabinetsadviseurs. Een week eerder in de ‘eigen gezinsbubbel’ voorkomt een nieuwe kerstgolf. Het RIVM turft een vijfde van alle infecties bij kinderen tot en met twaalf jaar.

Eerder negeerde het kabinet dit OMT-advies nog, maar met de opkomst van de zwaar besmettelijke omikronvariant verandert het speelveld voor de derde keer deze pandemie. ,,De deltavariant beginnen we onder de duim te krijgen, maar we zien de omikronvariant opdoemen”, meldde minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) gistermiddag na corona-overleg op het Binnenhof. Daarom is voorzichtigheid geboden en wordt ook de boostercampagne extra versneld.



Een ingewijde stelt dat er binnen het kabinet stevige discussie is over de langere vakantie, een aantal ministers wil het OMT-advies ditmaal wel opvolgen. ,,Maar al weken raadt het OMT het aan, dus dan moet je het wel erg goed uitleggen waarom je er nu ineens toch voor bent als je dat besluit.” Een andere bron stelt dat de bewindspersonen ‘fifty fifty’ verdeeld zijn over de kwestie.



Demissionair onderwijsminister Arie Slob zei, voorafgaand aan het coronaoverleg, voor ‘heel zware besluitvorming’ te staan. Het kabinet wilde een schoolsluiting zo lang mogelijk voorkomen, herhaalde Slob vorige week nog. Volgens Slob moeten de bewindspersonen nu, gezien de opkomst van de omikronvariant, ‘opnieuw kijken naar wat er nodig is’. Dat is volgens Slob ‘best heel zwaar’, benadrukt hij nogmaals.