Kabinet denkt nog niet aan totale lockdown: nog veel ‘huiswerk’ voor nieuwe maatregelen

Het kabinet zint op strengere coronamaatregelen, nu de gehoopte ommekeer in het aantal besmettingen dit weekend is uitgebleven. Een totale lockdown ligt volgens betrokkenen niet voor de hand.

De maatregelen zullen zich zoveel mogelijk moeten toespitsen op thuissituatie, het werk en in de horeca, omdat daar de grootste zorgen zitten. Er wordt koortsachtig gekeken naar een pakket van maatregelen en aanscherpingen om de contacten en reisbewegingen weer te beperken. Volgens betrokkenen is er nog niks besloten en moet er nog veel ‘huiswerk‘ worden gedaan.

Zaterdag en zondag kwamen er twee dagen op rij ruim 6000 coronagevallen bij. Dat het aantal besmettingen blijft stijgen en maar niet afvlakt, was een streep door de rekening van het kabinet. Dat hoopte dit weekend voor het eerst resultaten te zien van de aangescherpte maatregelen, die maandag twee weken geleden werden aangekondigd. ,,De cijfers geven geen reden te denken dat het meevalt”, aldus een regeringsbron.

Minister-president Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge hadden vrijdag al aangekondigd strengere regels niet te schuwen ‘als dat nodig is om ander gedrag af te dwingen’. Zondag werd hierover in het Catshuis door betrokken ministers en de belangrijkste adviseurs lang vergaderd.

Voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care hekelde gisteren tegenover deze site nog de ‘halfzachte maatregelen’. Hij vindt dat het kabinet ‘strakker en strenger in de wedstrijd moet zitten’ om de uitbraak in te dammen. ,,Ik ben er een groot voorstander van dat we zo snel mogelijk in een lockdown gaan. En dan geen intelligente lockdown of iets dergelijks, maar een volledige. Anders verandert er niets.”

Besmettingen

De huidige besmettingen zijn er echt te veel, zegt ook viroloog Marion Koopmans, die net als Gommers lid is van het Outbreak Management Team. ,,Met deze aantallen kunnen we geen fatsoenlijk bron- en contactonderzoek doen. De GGD’s houden het niet bij. We zullen opnieuw een krimp van het aantal gevallen moeten bewerkstelligen.’’

De cijfers rechtvaardigen eventuele aanvullende maatregelen, meent D66-fractieleider Rob Jetten, al moeten die volgens hem wel goed onderbouwd zijn. ,,Vanuit de ziekenhuizen komen immers duidelijke noodsignalen, ook over het moeten beperken van andere zorg door corona.”

Ook oppositiepartijen tonen begrip voor strengere coronaregels. Volgens GroenLinks zijn nieuwe maatregelen zelfs ‘onvermijdelijk’. PvdA-leider Lodewijk Asscher: ,,Er staan duizenden mensenlevens en honderdduizenden banen op het spel. Dus liever nu doen wat nodig is, dan straks een leven lang spijt.”

Toch heeft Asscher ook kritiek op het kabinet: ,,Het kabinet heeft te lang gewacht en verzuimd echt in te grijpen.” Asscher noemt het ‘van het grootste belang’ dat het testen op orde komt, de communicatie helder is en het kabinet sneller ingrijpt waar dat nodig is. Daar sluit SP-leider Lilian Marijnissen zich bij aan. ,,De basis moet op orde komen, anders krijgen we het virus nooit onder controle”, stelt zij.

Morgen heeft het kabinet nog de hele dag overleggen, onder andere met het Outbreak Management Team en het Veiligheidsberaad. Dinsdag geven premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) weer een persconferentie.