Kabinet 'diep, diep teleurgesteld' na weglopen LTO: ‘Ze wilden gewoon niet, dan houdt het op’

Met videoDe LTO stopt met het overleg over het Landbouwakkoord. En dat maakt het akkoord ook voor andere boerenorganisaties ‘onhoudbaar’. ,,Het ging onze boeren om het vertrouwen. En dat vertrouwen is de afgelopen maanden niet dichterbij gekomen", stelt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak.

Vier leden van het kabinet onder leiding van minister Piet Adema (Landbouw) spraken dinsdagavond met een vijfkoppige delegatie van LTO-Nederland. Met het stoppen van de onderhandelingen door LTO komt een einde aan een maandenlang overleg. Een Landbouwakkoord had nieuw perspectief moeten opleveren voor blijvende boeren.

Om tien seconde voor elf gooit LTO-voorzitter Sjaak van der Tak zijn tas neer in de hal van het ministerie van Landbouw en geeft hij een kort statement af over waarom hij er na acht maanden onderhandelen mee stopt. ,,De afgelopen maanden is het vertrouwen, ondanks grote voorstellen die we gedaan hebben, niet dichterbij gekomen”, aldus LTO-voorman Sjaak van der Tak. ,,Het perspectief voor onze boeren zit er door te veel nieuwe opgaven die blijven steken in woorden en intenties. En van intenties kunnen onze boeren niet leven.”

Volledig scherm LTO Nederland voorzitter Sjaak van der Tak staat de pers te woord nadat LTO uit het landbouwoverleg is gestapt. © ANP

Teleurstellend

Desondanks zegt Van der Tak dankbaar te zijn voor het proces dat het kabinet heeft gestart. ,,Tien jaar is er met de boeren niet gesproken zoals er nu gesproken is.” En: ,,We willen samenwerken en oplossingen vinden, dat zit in onze aard. De inzet van minister Adema en het kabinet hebben we erg gewaardeerd.”

ChristenUnie-bewindsman Piet Adema was zichtbaar geraakt en zegt ‘diep, diep teleurgesteld’ te zijn met het opstappen van LTO. ,,Ik vind het echt een gemiste kans dat het Landbouwakkoord er niet komt.’’ Volgens hem was het ‘belangrijk voor de toekomst van de agrarische sector van Nederland’. ,,Wij zijn ervan overtuigd dat we de boeren perspectief kunnen bieden”, zo bleef hij inhoudelijk zijn standpunten verdedigen, ook nog nadat het Landbouwakkoord was geklapt.

Minister Van der Wal (Stikstof) is eveneens teleurgesteld. ,,Ik sluit me daarbij aan”, reageerde ze op de eerste reactie van haar collega Adema. Volgens ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis laat LTO met het vertrek ‘een gouden kans liggen’ om met ‘een ultieme krachtsinspanning in de ooit befaamde Nederlandse polder samen te zoeken naar oplossingen’.

Volledig scherm De regering wilde tot een breed gedragen landbouwakkoord akkoord komen, om zo boeren mee te krijgen met verduurzamingsstappen die ze anders van bovenop zou moeten opleggen. © ANP

Compensatie

In de onderhandelingen is geprobeerd een manier te vinden om boeren en tuinders een compensatie te geven voor de extra maatregelen die zij moeten nemen voor natuur, milieu en biodiversiteit. Daarnaast wilde het kabinet een maximale norm voor het aantal koeien per hectare, om de druk op het milieu te verminderen. Maar de verschillen tussen beide partijen bleken te groot. ,,Ze wilden gewoon niet. Dan houdt het op’’, betreurde een Kabinetslid na afloop.

In een verklaring stelt LTO dat er uiteindelijk te weinig in zit voor haar achterban. ,,We hadden het graag zien lukken. We moeten echter nuchter en zakelijk constateren dat er onvoldoende stappen zijn gezet om boeren en tuinders handelingsperspectief en inkomenszekerheid te bieden.”

Boerenorganisatie Agractie geeft de zwarte piet aan de regering: ,,Dit kabinet zadelt boeren op met torenhoge eisen en doelen. Maar als de rekening moet worden betaald, geeft het kabinet niet thuis. Dit kabinet gunt boeren geen realistische toekomst”, stelt ze in een verklaring. Agractie verliet het overleg eind maart al.

Hoe nu verder? Wordt er dan helemaal niet meer gesproken tussen de LTO en het kabinet? Daarover is Van der Tak nog niet duidelijk. ,,Ik ga u niet vertellen wat er in de toekomst gebeurt. Vandaag stopt LTO met het Landbouwakkoord.” Maar het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) dat de belangen behartigt van agrarische jongeren stelt dat het akkoord met het vertrek van LTO ‘onhoudbaar’ is geworden.