Kabinet en provincies ruziën over uitkopen van boeren

Petitie Personeel KLM: Schiphol zit al drie jaar op slot

3 februari De Ondernemingsraad van KLM luidt de noodklok over het uitblijven van politieke besluiten over de toekomst van de luchtvaart, vooral als het gaat om de plannen met Schiphol. ,,We vragen niet om ongebreidelde groei.’’