Kabinet: geen verbod vuurwerk

VVD en ChristenUnie staan lijnrecht tegenover elkaar in de discussie. De VVD is mordicus tegen, ChristenUnie voor. Het gesteggel liep hoog op: al enkele keren leek er een akkoord de afgelopen maanden, maar elke keer draaide het kort voor bekendmaking uit op interne ruzies.

Vuurwerkbrillen

Het kabinetsbesluit volgt op een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Die adviseerde vorig jaar om een totaalverbod in te stellen op extra gevaarlijk vuurwerk zoals rotjes en vuurpijlen. De raad concludeerde dat de ‘veiligheid in het geding is’ tijdens jaarwisselingen.

Volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) denk dat het kabinet 'iedereen' tegemoet komt. ,,Het kabinet heeft gezien dat er in Nederland over dit vraagstuk heel verschillend wordt gedacht. Sommige mensen zeggen 'Pak vuurwerk aan' en anderen roepen 'Laat mij gewoon mijn traditie vieren'. Aan die twee gevoelens hebben we nu recht gedaan. Dus we zetten in op het voorkomen van onnodig letsel en ook verstoringen van de openbare orde worden harder aangepakt."