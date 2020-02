Kabinet: ‘gefabriceerd’ treinincident Baudet leidt tot ‘nepdebat’

Het debat over integratie zit te veel vast in ‘versleten polarisatie’ waarin ‘incidenten bewust worden uitvergroot of zelfs gefabriceerd’. Dit leidt tot een ‘nepdebat’ dat integratie niet dichterbij brengt en wat door ‘80 procent van de bevolking als een toneelstukje wordt ervaren’.

Met die woorden nam Integratieminister Wouter Koolmees (D66) vanmiddag afstand van de omstreden ‘treintweet’ van Forum-leider Thierry Baudet. Hij is daarmee het eerste kabinetslid dat op de veelbesproken kwestie reageert. Baudet twitterde dit weekend dat twee vriendinnen van hem waren lastiggevallen door vier Marokkanen in de trein. Dat bleek achteraf niet te kloppen, zo erkent Baudet inmiddels zelf ook.

Koolmees liet in het midden of hij vindt dat de tweet van Baudet racistisch is. Zaken benoemen zonder daar gevolgen aan te verbinden leidt volgens hem tot niets. ,,Iedereen doet zijn zegje, en we zijn niets verder tot elkaar gekomen’’, aldus Koolmees.

Winst

De D66-bewindsman stond in het debat over inburgering en integratie uitgebreid stil bij het feit dat het twintig jaar is geleden dat Paul Scheffer zijn geruchtmakende essay ‘Het multiculturele drama’ publiceerde. Dit essay wordt vaak gezien als startsein van het debat over integratie. Koolmees zegt dat het debat ‘winst’ heeft opgeleverd, omdat problemen die tot die tijd amper benoemd werden, succesvol zijn aangepakt.

Volgens Koolmees gaat er ‘ontzettend veel goed’: ,,In plaats van drama zijn achterstanden ingelopen”, stelt hij, met name in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. De beheersing van het Nederlands is toegenomen, en steeds meer kinderen van Marokkaanse en Turkse afkomst gaan van school met een startkwalificatie en bereiken vaker een hoog niveau. Ook krijgen zij betere banen dan twintig jaar geleden.

Tegelijkertijd is er volgens Koolmees nog veel te doen: discriminatie op de arbeidsmarkt blijft volgens hem een groot probleem. Ook zijn mensen met een migratieachtergrond kwetsbaarder voor werkloosheid als het economisch slechter gaat.

Dubbel gevoel

Over het integratiedebat zelf is Koolmees twintig jaar na Scheffers essay veel minder te spreken. De ‘toon’ is volgens hem vaak ‘negatief en de nuance ontbreekt’, terwijl die ‘keihard’ nodig is. Hem bekruipt een ‘dubbel gevoel’: ,,Het debat is zó gepolariseerd. De flanken domineren en bieden tegen elkaar op, terwijl je van een debat toch verwacht dat het meebeweegt. Dat is te weinig gebeurd. We zitten nog te veel gevangen in de kloof uit het verleden.”

Bij integratie gaat het in essentie om de vraag wanneer iemand bij de samenleving hoort, meent Koolmees. ,,En dan gaat het er niet om of je burgemeester bent of welke feestdagen je viert.” De volgende fase in het debat zou volgens hem daarom het ‘overbruggen van tegenstellingen’ moeten zijn.