Kabinet grijpt (enigszins) in vanwege ‘opmars’ van het virus

videoOm een tweede lockdown te voorkomen, grijpt het kabinet (enigszins) in met maatregelen die de horeca, het betaalde voetbal en studenten raken. Grote landelijke maatregelen houdt Mark Rutte nog even achter de hand.

Wel kondigde de premier aan dat burgemeesters de openingstijden van horeca en nachtwinkels mogen beperken tot middernacht. Ook mogen burgemeesters supporters weigeren bij wedstrijden van het betaalde voetbal.



Hij kondigde verder tijdens een speciaal ingelaste persconferentie over de bestrijding van het coronavirus aan dat de introductiedagen van universiteiten, hbo-opleidingen en mbo’s zoveel mogelijk online zullen plaatsvinden. ,,Dus geen ontgroeningen”, aldus Rutte. Alleen voorlichtingsbijeenkomsten in kleine kring kunnen in persoon worden bijgewoond.

In de horeca zijn vanaf nu alleen nog zitplaatsen toegestaan. Ook wordt bezoekers voortaan gevraagd hun naam en contactgegevens te overleggen, zodat de GGD contact met hen kan opnemen bij besmettingen. Het kabinet wil dat burgemeesters pretparken en horecagelegenheden voor veertien dagen sluiten als daar besmette personen blijken te zijn geweest.

Volledig scherm Premier Mark Rutte tijdens een persconferentie over het coronavirus. © EPA

Op Schiphol wordt daarnaast een teststraat ingericht, waar mensen worden getest die uit zogenoemde oranje gebieden naar Nederland reizen. Die test is overigens niet verplicht; volgens minister Hugo de Jonge (Zorg) kan dit niet volgens de wet. Ook op andere luchthavens komen zulke teststraten, kondigde hij aan.

Volgens Rutte zijn deze besluiten nodig nu het aantal besmettingen weer oploopt. ,,Het kritieke punt is nog niet bereikt, maar we moeten wel enkele maatregelen treffen. Het moet niet in dit tempo doorgaan. Het gaat nu te snel.”

Lockdown

Hij zei nu (nog) geen verdere landelijke maatregelen te willen nemen. ,,Onze boodschap is simpel: een tweede lockdown willen we niet en die hoeft er ook niet te komen als we ons aan de regels houden.”

Quote Als we de regels aan onze laars lappen, zitten we straks weer met z’n allen binnen Mark Rutte

Rutte zei dat meer Nederlanders losjes omgaan met de regels. Mensen laten zich nog niet vaak genoeg testen, komen met te grote groepen samen of werken niet meer mee aan het bron- en contactonderzoek van de GGD. ,,Steeds meer mensen houden zich niet aan de basisregels’’, aldus de premier. ,,Dat zien we in de cijfers. Als we de regels aan onze laars lappen, zitten we straks weer met z’n allen binnen.”

Rutte sprak jongeren direct aan. ,,Kom niet in de buurt van ouderen, of mensen met een zwakke gezondheid. Dat risico mag je niet nemen. Het virus is geen grap.”

Opmars

Rutte sprak van een spannende situatie voor het hele land. ,,Het virus is bezig aan een gevaarlijke opmars. Het aantal besmettingen neemt toe. We dreigen de winst te verspelen die we de afgelopen maanden hebben geboekt. We hoopten op een zorgeloze zomer, maar dat is het helaas niet aan het worden.”

Minister Hugo de Jonge (Zorg) zei dat discipline een must is. ,,De mensen in de zorg zijn nog aan het bijkomen van de afgelopen maanden. We moeten hen niet laten dweilen, terwijl wij zelf de kraan open laten staan.”