Kabinet helpt Turkije, maar hulp aan Syrië ligt ingewikkelder

Het kabinet stuurt hulp naar Turkije en wil ook Syrische slachtoffers graag ondersteunen. Maar dat laatste is door de oorlog in dat land ingewikkeld. Ook bestaan er nog altijd sancties tegen het regime van Assad, die het er niet makkelijker op maken.

Kort nadat de gevolgen van de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië duidelijk werden, stuurde Nederland een speciaal zoekteam naar Turkije. Het land had andere landen om soortgelijke hulp gevraagd. De rekening wordt betaald door minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Maar naar Syrië stuur je niet zomaar een hulpteam. In het land woedt al jaren een oorlog. Islamitische terreurbeweging IS had jarenlang grote delen van het land in handen, nu is de controle deels in handen van dictator Assad en deels van rebellengroepen. Hoewel Syrië volgens bronnen inmiddels wel heeft gevraagd om internationale zoekteams, is het inwilligen van zo’n verzoek lastig omdat de veiligheid van hulpverleners daar niet kan worden gewaarborgd.

Graafmachines

Daarbij gelden er Europese sancties tegen het regime in Syrië, die maken het moeilijk om hulpgoederen als graafmachines, ambulances en brandweerwagens het land in te krijgen. Een woordvoerder van minister Schreinemacher zegt dat wordt ‘nagegaan’ in hoeverre de sancties hulp in de weg staan. ,,Voorop staat dat we ook steun willen bieden aan de slachtoffers in Syrië.”

Het Syrische Rode Kruis heeft de Europese Unie gevraagd om de sancties op te heffen. Of de EU dat ook van plan is, is niet duidelijk. Er werd eerder wel afgesproken dat de sancties geen gevolgen mogen hebben voor humanitaire hulp.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt dat Nederland al sinds het begin van de oorlog hulp biedt aan Syrië. Die hulp loopt via organisaties van de Verenigde Naties en andere internationale organisaties, zoals het Rode Kruis. Ook Nederlandse hulporganisaties, verenigd in de Dutch Relief Alliance, dragen hun steentje bij. Het gaat dan vooral om water, voedsel en onderdak.

,,We proberen Syriërs in het hele land te helpen. Ook in het noordwesten, waar de aardbevingen grote schade hebben aangericht”, zegt de woordvoerder van Schreinemacher. Het ministerie bekijkt nu hoe Nederland de getroffen landen ‘verder kan bijstaan’. De verwachting is dat daar woensdag meer over bekend wordt.

