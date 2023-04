Kabinet houdt rekening met komst nog tienduizenden Oekraïners: ‘Mogelijk weer asielzoekers in het gras bij Ter Apel’

Het is mogelijk dat er dit voorjaar en deze zomer weer asielzoekers buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, zei premier Mark Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Het kabinet wil dat het liefst voorkomen, maar komt niet met een ‘stoer, groot pakket’ aan maatregelen, aldus de premier.



Volgens de premier is het ‘mogelijk dat het weer gaat gebeuren’ dat asielzoekers buiten moeten slapen . ,,We gaan het zien, ik kan niet garanderen dat het niet gaat gebeuren.’’ Volgens Rutte is de instroom van asielzoekers er één van ‘zo grote aantallen’ dat het onvermijdelijk kan worden.



Vorig jaar sliepen er ook al honderden asielzoekers, 700 zelfs op één afzonderlijke nacht, buiten in Ter Apel omdat er geen opvangplekken waren. Er overleed ook een baby in die periode, in een sporthal.



Die toestand zorgde voor kritiek op het kabinet en politieke rumoer: de coalitiepartijen troffen toen een pakket maatregelen om herhaling te voorkomen. Nu wordt echter voorspeld dat er nog meer asielzoekers naar Nederland komen dan vorig jaar. In een eerste prognose ging het om 67.000 tot 76.000 mensen.



Het kabinet bespreekt rondom de Voorjaarsnota wat het toenemende aantal vluchtelingen betekent voor de begroting.