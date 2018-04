Kabinet houdt vast aan hogere btw op groente en fruit

Ondanks verzet van wetenschappers, artsen en consumentenorganisaties wordt de btw op groente en fruit verhoogd. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zei vandaag in de Tweede Kamer dat een uitzondering voor gezond voedsel vanwege Europese regels onmogelijk is.



In het regeerakkoord is afgesproken dat het laagste btw-tarief - voor onder meer de dagelijkse boodschappen - omhoog gaat van 6 naar 9 procent. Onbegrijpelijk, vinden critici, die stellen dat het duurder maken van groente en fruit haaks staat op de vele initiatieven vanuit verschillende organisaties om gezond eten te promoten.