Kabinet in gesprek over bevrijdingsfestivals in financiële nood

Laagdrempelig

CDA-Kamerlid Lucille Werner ziet ‘liever geen entreeheffing’. ,,Bevrijdingsfestivals moeten voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk blijven.” Wel zegt Werner ‘begrip’ te hebben voor de afweging die in Groningen is gemaakt. Daar wordt vandaag voor het eerst 5 euro gevraagd in ruil voor toegang. Het gaat volgens een woordvoerder om ‘een landelijke proef’ en de entree blijft gratis voor mensen met lage inkomens en jonge kinderen.

Bijspringen

SP-Kamerlid Peter Kwint vindt dat onwenselijk. ,,Alle begrip voor de hogere kosten en de verdwenen reserves. Maar dan is de oplossing dat we waar nodig bijspringen. Niet dat we mensen om entree vragen.” Daarmee wordt het karakter van de festivals verstoord, vindt hij. ,,Het mooie van bevrijdingsfestivals is juist dat we met z’n allen de vrijheid vieren. Ongeacht of je een kaartje kunt betalen of niet.”