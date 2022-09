Kabinet kijkt toch naar coronapas voor horeca en recreatie: ‘Sommige sectoren hebben het keihard nodig’

Nu mag de coronapas niet gebruikt worden voor onder meer kroegen en theaters: afgelopen voorjaar stemde een meerderheid van de senaat het middel weg, waarna het kabinet de optie ook uit de nieuwe wetgeving sloopte.

Maar in diverse nieuwe sectorplannen is de coronapas terug. Om het land zoveel mogelijk open te houden, wordt voortaan gewerkt met plannen waarbij branches stapsgewijs (preventie)maatregelen moeten nemen, zo besloot het kabinet vrijdag. Die variëren van spatschermen en looproutes als het virus weinig problemen geeft, tot mondkapjes en een coronapas (3G) in het slechtste scenario in een aantal sectoren. Ook cafés en discotheken moeten daaraan geloven, zo legt het kabinet hun nu op.

Het coronatoegangsbewijs kan helpen om algemene sluiting van winkels, theaters en kroegen te voorkomen, zegt minister van Economische Zaken Micky Adriaansens (VVD) in een toelichting. ,,Sommige sectoren zeggen het keihard nodig te hebben om open te blijven, ze vragen er zelf om als alternatief voor sluiting. Dus ik zal me daar hard voor maken.”

In de politiek was tot dusver geen draagvlak voor de coronapas. In mei stemde de Eerste Kamer de tijdelijke coronawet weg, zo verdween ook het coronatoegangsbewijs in de prullenbak.

3G-coronapas

Maar Adriaansens denkt dat de parlementaire steun voor de 3G-coronapas toeneemt nu sectoren − en werkgeversorganisaties − er zelf om vragen. ,,Cultuurinstellingen en evenementenorganisatoren zeggen: help ons, we hebben dat nodig. Daarom bekijken we opnieuw het draagvlak hiervoor in de Kamer.” Het gaat dan om de 3G-variant, die geeft een groen vinkje als je negatief Getest, Genezen of Gevaccineerd bent) of 1G, iedereen testen dus.

Quote Cultuurin­stel­lin­gen en evenemen­ten­or­ga­ni­sa­to­ren zeggen: help ons, we hebben dat nodig Micky Adriaansens, Minister van Economische Zaken

2G (waarbij ongevaccineerden niet welkom zijn) is ‘een politieke no-go’, stelt Adriaansens. Met een ‘thermometer’ en een ‘maatregelenladder’ per sector hoopt het kabinet de samenleving en economie zo lang mogelijk open te houden bij een heropleving van het coronavirus deze derde winter met corona.

Dit najaar wordt er ook breder geadviseerd over eventuele (lockdown)maatregelen, met naast het OMT een zware stem voor het nieuwe MIT, het Maatschappelijk Impact Team, onder voorzitterschap van Jolande Sap. ,,Met de virusvariant die we nu hebben, hoop en verwacht ik dat we echt een heel eind kunnen komen deze winter met lichtere, preventieve maatregelen.”

Corona-check bij een theater in Anhem.

De totstandkoming van de sectorplannen verliep allesbehalve vlekkeloos. Aanvankelijk weigerde Koninklijke Horeca Nederland een concept in te dienen bij het ministerie, uit onvrede met het coronabeleid tot dusver. Daarna leverde de ‘ongeplaceerde horeca (onder meer cafés en discotheken) wel een plan in, al ontbraken daarin tal van maatregelen.

Die heeft het kabinet nu wel opgenomen in het sectorpakket: de gezondheidscheck, het zelftest-advies, de coronapas (1G of 3G) en mondkapplicht worden nu alsnog opgelegd als het virus hard rondgaat: ,,Er zit altijd spanning op, dat is logisch”, zegt Adriaansens. ,,De horeca heeft heel veel last gehad van corona, denk alleen al aan het nachtleven. En het is ook niet makkelijk om iedereen op één lijn te krijgen, een discotheek is compleet anders dan een kroeg op de hoek.”

