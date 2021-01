Kabinet komt met route uit lockdown: eerst scholen open, dan avondklok weg, daarna winkels open

Volgens ingewijden willen de ministers komende vrijdag een klap geven op het stappenplan uit het strikte sociale slot waar Nederland sinds half december in zit. Details kunnen nog veranderen, meldt een bron, maar de eerste prioriteit is sowieso heropening van basisscholen en kinderopvangcentra. Daarna (of tegelijk) kan de controversiële avondklok worden geschrapt, gevolgd door heropening van middelbare scholen en - in stappen - detailhandel en contactberoepen. ,,Het is min of meer dat we eruit gaan zoals we er in zijn gekomen, qua volgorde. Met als prioriteit de basisscholen open en de avondklok eraf”, aldus een betrokkene.

Er is nog wel een verschil tussen wat het OMT lijkt te willen en wat het kabinet wil doen. Zo zouden de wetenschappers opperen om iets langer te wachten en dan in één klap meer maatregelen los te laten. Maar het kabinet wil ook dat het OMT kijkt naar de mogelijkheid om meer stapsgewijs restricties af te schalen.

De roep om een duidelijk stappenplan uit de harde lockdown klinkt al langer, premier Mark Rutte beloofde onlangs dat dit scenario er moet komen. Hij zei te werken aan ‘een roadmap, een routekaart’. ,,Waarin staat: wat kun je dan doen als het lukt, als het aantal besmettingen gaat teruglopen.” Die schets ligt nu dus op tafel.

Hoewel de dagkoersen aanleiding geven tot enig optimisme zit Nederland met gemiddeld 4700 nieuwe infecties per dag en in totaal bijna 2300 opgenomen coronapatiënten nog altijd in de fase ‘zeer ernstig’. Wanneer welke versoepeling precies mogelijk is, is onbekend. Maar op het Binnenhof erkennen bronnen dat een ‘perspectief’ nodig is.

Onderwijs

Bij de heropening van het onderwijs speelt meer mee dan alleen het aantal besmettingen, weet een deelnemer van het OMT: ,,Iedereen wil dat scholen zo snel mogelijk open kunnen, dat gaat voorbij aan alleen epidemiologie, maar dat is aan de politiek.” De onderwijsachterstanden lopen op, ook psychologische effecten bij de jeugd zijn niet te onderschatten, waarschuwen experts.

Vrijdag komt het OMT bijeen over de huidige staat van de corona-epidemie en spreken de experts over de Britse variant, de mogelijke heropening van het primair onderwijs vanaf 9 februari en de effecten van de avondklok. De signaalwaarden voor versoepelingen zijn nog niet in zicht: volgens een Catshuisnotitie van dit najaar is een ‘eerste versoepelingsstap’ logisch als er een week lang minder dan tien IC-opnames per dag zijn, en is het verder loslaten van restricties mogelijk bij minder dan drie IC-opnames. Momenteel moeten de intensive care-afdelingen dagelijks gemiddeld dertig nieuwe patiënten opnemen.

