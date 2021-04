Kabinet komt met wet voor quarantaineplicht en boete

VIDEO Na een negatieve sneltest naar museum of dierentuin? Dat kan deze maand

6 april Met een negatief sneltestbewijs op zak kunnen Nederlanders nog deze maand naar dierentuinen, pretparken, musea, theaters of de Keukenhof. Bij wijze van uitzondering openen locaties verspreid over het hele land tijdens de lockdown een dag of een paar dagen hun deuren. Ook is publiek mondjesmaat welkom bij sportwedstrijden.