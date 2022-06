Kabinet kondigt ‘gascrisis’ af: sterk vervuilende kolencentrales mogen op volle toeren draaien

met VideoOm komende winter niet in de kou te zitten, kondigt het kabinet het eerste niveau van een gascrisis af. Vervuilende kolencentrales mogen tot en met 2024 weer op volle toeren draaien en bedrijven krijgen een bonus als ze minder gas gebruiken. De gaskraan in Groningen wordt voorlopig niet verder opengedraaid.

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie (D66) en staatssecretaris voor Mijnbouw Hans Vijlbrief (D66) kondigden vanavond het eerste niveau van de gascrisis aan. Door de oorlog in Oekraïne zijn noodmaatregelen nodig. Tot en met 2024 mogen de drie in Nederland overgebleven kolencentrales weer op volle toeren draaien. Deze centrales waren vanwege hun sterk vervuilende karakter beperkt tot maximaal 35 procent, maar door weer volop kolen te stoken, bespaart Nederland jaarlijks twee miljard kuub gas. Om de extra CO2-uitstoot van de centrales te compenseren, wil Jetten wel extra klimaatcompensatiemaatregelen nemen.

Voorlopig gaan consumenten niks van de maatregelen merken, denkt het kabinet. De maatregelen worden uit voorzorg genomen, zodat de gasvoorraden zo vol mogelijk worden komende winter. ,,Er is geen acuut tekort nu, maar we zien dat steeds meer en grotere landen worden afgeknepen", zegt Jetten. ,,Dus het is steeds onzekerder of we onze opslagen genoeg kunnen vullen. Dat baart ons zorgen.”

Volledig scherm Kolencentrales moeten weer harder gaan draaien. © Kees van de Veen

Door het dichtknijpen van de gasleveringen aan landen als Duitsland, Oostenrijk en Italië is Rusland volgens Jetten een ‘onbetrouwbare leverancier’ gebleken. ,,Het is duidelijk dat Rusland energie als machtsmiddel gebruikt (...) Die Russische agressie, daar wil je het liefst geen enkele euro in steken.’’ Minister Jetten roept consumenten opnieuw met klem op zelf minder energie te gebruiken en korter te douchen. Bedrijven die fors minder gas gaan gebruiken, kunnen nog een bonus van de overheid tegemoet zien. Er wordt volgens hem ook gewerkt aan een steuntje in de rug voor burgers die kampen met een hoge energierekening. Die maatregelen moeten bekend worden op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september.

De gaskraan in Groningen gaat voorlopig niet verder open, belooft Vijlbrief. Volgens de staatssecretaris komt die optie pas in beeld als de situatie in Nederland zo nijpend is dat bijvoorbeeld ziekenhuizen of mensen thuis zonder gas komen te zitten. In die ‘ultieme noodsituatie’ verandert het afbouwplan pas. ,,Mijn inzet blijft: Groningen zo snel mogelijk sluiten.” Wel worden de boorputten niet helemaal afgesloten, zodat een eventuele nieuwe winning snel beginnen kan.

De energietarieven zullen niet enorm gaan dalen door de Nederlandse ingreep, denkt Jetten. ,,Ik verwacht door alle internationale ontwikkelingen nog steeds hoge tarieven.”

Het Nederlandse crisisplan volgt na vergelijkbare aankondigingen uit Duitsland, waar de kolencentrales ook harder gaan draaien om in de winter de gasvoorraad op peil te krijgen. Een derde van het Duitse gas komt uit Rusland. Omdat het Russische gasbedrijf Gazprom in mei aankondigde voor een groot deel de gaskraan naar Europa dicht te draaien, komt Duitsland in de problemen en is het land naarstig op zoek naar alternatieven.

Dat ook Nederland nu weer meer inzet op relatief vervuilende kolencentrales is opmerkelijk. Begin 2019 plaatste de huidige Klimaatminister Jetten tijdens de verkiezingscampagne nog een gigantisch billboard bij een Amsterdamse kolencentrale aan de Hemweg met de tekst ‘Wij halen hem weg’.

Met die tekst vierde D66 toen juist het verdwijnen van die kolenvervuilende centrale. Een foto van fractievoorzitter Rob Jetten, die breeduit lachend met zijn duim omhoog bij de poster staat, was tegen het zere been van werknemers die daardoor hun baan verloren.

Nederland is in vergelijking met Duitsland minder afhankelijk van Russisch gas. Toch drongen coalitiepartijen VVD en CDA er al eerder op aan dat de drie kolencentrales die Nederland nog heeft harder aan mogen. D66 - die met minister Jetten ook de klimaatminister levert - was hierop tegen. Nu eist D66 ook compenserende maatregelen.

Bij een gastekort kan het kabinet genoodzaakt zijn om in het meest extreme geval hele delen van Nederland af te sluiten van het netwerk, zo zei Jetten eerder. In maart hield het kabinet voor het eerst rekening met het zwartste scenario. In dit uiterste geval kan worden besloten om na bedrijven ook ‘hele delen van Nederland’ af te sluiten van aardgas. ,,In de meest extreme scenario’s staat in het crisisplan dat je hele gebieden kan afsluiten van gas’’, verklaart Jetten. ,,Dat kan een gemeente zijn, een provincie of een heel landsdeel.’’

Het is volgens hem pas zover als er sprake is van ‘een enorme schaarste, waarbij het gas echt moet worden verdeeld over de landen in Noordwest-Europa’. Nederland is voor zo’n 20 procent afhankelijk van Russisch gas, de hele Europese Unie voor zo’n 40 procent.

Daarom heeft kabinet half maart al besloten om zo snel mogelijk minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Daarvoor wil de regering meer vloeibaar gas uit andere landen importeren. Het is overigens wel de vraag of dat lukt: ook op die markt is er wereldwijde schaarste. Ook springt het Rijk bij om gasopslagen te vullen voor komende winter.

Kolencentrales in top tien vervuilers

De drie kolencentrales staan in de top 10 van meest vervuilende bedrijven in Nederland. Samen zijn ze goed voor ongeveer 7 procent van de totale CO2-uitstoot. De Amerikaanse eigenaar van een Rotterdamse kolencentrale, Onyx Power Plant op de Tweede Maasvlakte, ontving eerder 212,5 miljoen euro om dicht te gaan. Daardoor wordt er paar jaar 3 megaton CO2 minder uitgestoten. Dat is een kleine 2 procent van de totale CO2-uitstoot van Nederland. Het kabinet besloot eerder dat in 2030 definitief het doek zou vallen voor de kolencentrales, dan moeten ze dicht. Ook aan de laatste drie centrales is eerder juist een aanbod gedaan om te stoppen. Door de oorlog in Oekraïne, is de leveringszekerheid echter zo op het spel komen te staan dat die bedrijven nu juist harder aan het werk worden gezet.

