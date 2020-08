Kabinet maakt half miljard extra vrij voor cultuur

Volgens het kabinet is er inclusief loonsubsidie, tegemoetkoming vaste lasten en de inkomensondersteuning voor ondernemers zo’n 700 miljoen euro beschikbaar voor cultuur en de creatieve sector. ,,Met al die middelen bij elkaar, komen we een heel end", aldus minister Ingrid van Engelshoven (D66, Cultuur). Het pakket loopt het hele culturele seizoen, tot 1 juli 2021.

In april werd 300 miljoen euro vrijgemaakt voor cultuur, was er via gemeenten 60 miljoen beschikbaar en deed de sector voor nog eens 300 miljoen een beroep op het algemene steunpakket. Volgens de sector zelf en de linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer was dat bij lange na niet voldoende.

Verantwoordelijk minister Van Engelshoven moest onder druk van de Kamer uiterlijk op Prinsjesdag met een herstelpakket komen. Het grootste deel van de 482 miljoen euro, 200 miljoen, is een vervolg van het steunpakket uit april. Dat geld gaat naar instellingen die volgens het kabinet ‘van cruciaal belang’ zijn. Een bedrag van 150 miljoen euro gaat naar lokale cultuur en wordt door gemeenten verdeeld. ,,We gaan het geld zo goed mogelijk verdelen”, stelt de D66-bewindsvrouw.

Garantiefonds

Er komt ook een garantiefonds van 15 miljoen euro voor filmproducties en het opstarten van pilots om wendbaarheid en weerbaarheid van de sector te vergroten. Ook gaat er 20 miljoen euro naar private musea en kunstcollecties die van nationaal belang zijn en is er 15 miljoen euro beschikbaar voor de ‘bruine vloot’, traditionele zeil- en motorboten.

Het extra geld is niet bedoeld om de hele sector overeind te houden. Het kabinet wil er mee voorkomen dat er ‘grote gaten’ vallen. Met het tweede steunpakket moet de sector het hoofd boven water houden en ‘innoveren’ om in deze tijd toch nog rendabel te kunnen zijn.

‘Creatieve ideeën’

,,Creativiteit is nodig om een uitweg te vinden uit de beperkingen die we onszelf moeten opleggen”, zegt minister Van Engelshoven. ,,Dat zie je ook aan de vele initiatieven die zijn ontstaan om voorstellingen, exposities en allerlei andere creatieve ideeën voor publiek mogelijk te maken op anderhalve meter. Maar we zijn er helaas nog niet, daarom is deze steun ook zo belangrijk.”

De cultuursector wordt bovengemiddeld hard geraakt nu Nederland is veranderd in een 1,5 metersamenleving. Van Engelshoven: ,,Dat is geen verdienmodel. Ze hebben de steun heel hard nodig.” Veel publiek kan nog niet worden verwelkomd, veel voorstellingen zijn afgelast en veel makers zitten zonder werk. Daardoor zijn er nauwelijks inkomsten, terwijl de kosten van veel bedrijven en zelfstandigen gewoon doorlopen.

Volgens het CBS daalde het bruto binnenlands product in het tweede kwartaal van 2020 op jaarbasis met 8,5 procent, terwijl de productie in de bedrijfstak cultuur, recreatie en overige diensten in diezelfde periode met 37,4 procent daalde.