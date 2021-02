Kabinet onder druk om Nederland wat lucht te geven

Het kabinet had gezegd dat de avondklok de eerste coronamaatregel was die weer geschrapt zou worden als het aantal besmettingen dat toeliet. Maar nu kiest het kabinet toch voor het onderwijs. Door de middelbare scholen volgende week weer te openen zal het aantal besmettingen onherroepelijk verder oplopen, hebben de deskundigen van het OMT al becijferd. Door de avondklok nog even in stand te houden, hoopt het kabinet dat dat aantal toch binnen de perken blijft.

En zo laveert het kabinet verder tussen alle tegenvallers door in de aanhoudende coronacrisis. Het aantal besmettingen loopt al weer een paar dagen op. Gisteren meldde het RIVM ruim 4700 nieuwe besmettingen. Dat is volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) nog niet alarmerend. Maar de derde golf komt er aan, zei hij vrijdag. ,,We weten alleen niet wanneer en hoe.’’ Eventuele versoepelingen kunnen daarom slechts ‘stapje voor stapje’. ,,Als we te grote stappen zetten, krijgen we over een maand spijt.’’

Weinig positief nieuws

De Jonge en premier Mark Rutte hebben morgenavond op de persconferentie dan ook weinig positief nieuws te melden. Het overgrote deel van de huidige coronamaatregelen wordt verlengd na 2 maart. Dus dichte horeca, dichte winkels, zo veel mogelijk thuiswerken en minimaal bezoek thuis.

Maar Rutte en De Jonge weten ook dat de spankracht van de samenleving afneemt. Uit een peiling van onderzoeksbureau I&O bleek vorige week dat het aantal Nederlanders dat de lockdown wil versoepelen in drie weken tijd is verdubbeld van 21 naar 45 procent. Bijna een op de tien Nederlanders vindt dat de maatregelen helemaal moeten worden losgelaten.

Vakministers krijgen de ene na de andere belangenorganisatie over de vloer die aandacht vraagt voor de problemen onder hun achterban. Zo klaagden de middelbare scholen vorige week over de leerachterstanden en het toenemende aantal jongeren dat kampt met neerslachtigheid.

Kopje onder

Winkeliers geven aan dat zeven op de tien kopje onder dreigen te gaan. Horeca-ondernemers komen niet met bemoedigender cijfers. ,,We zijn er allemaal helemaal klaar mee’’, zei Rutte afgelopen weekend over de coronamaatregelen. ,,En zodra het kan, gaan de regels echt overboord.’’

Alleen: het kan nog niet. En dus moeten Rutte en De Jonge weer vragen om geduld van de samenleving. Ter bemoediging komen er al wel een aantal versoepelingen, als een lichtje dat het kabinet biedt in de duisternis.

Dinsdagochtend komt het kabinet nog één keer voltallig bij elkaar om de laatste knopen door te hakken. Behalve dat de middelbare scholen weer opengaan, mogen mogelijk ook de kappers weer de deuren openen, net als het middelbaar beroepsonderwijs. En misschien ook dat winkels klanten mogen ontvangen op afspraak. Zeker is dat allemaal nog niet en als het gebeurt ook slechts mondjesmaat, waarschuwen bronnen rond het kabinet.

Een ander lichtje dat het kabinet wil aandoen, is het vanaf april weer mondjesmaat toestaan van publiek in theaters, stadions en bij congressen. Met sneltests kunnen bezoekers dan aan de deur worden gecontroleerd of ze coronavrij zijn.