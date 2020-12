Kabinet overlegt over ‘zorgelijke’ Britse variant, nog geen nieuwe coronamaatregelen in aantocht

Een deel van het kabinet komt morgenmiddag bij elkaar om te overleggen over de Britse variant van het coronavirus. Hoewel de situatie volgens Haagse ingewijden ‘zorgelijk’ is, worden deze week geen nieuwe coronamaatregelen verwacht.

De Britse virusvariant breidt zich langzaam uit in Nederland. Tot nu toe zijn elf gevallen vastgesteld, zo liet minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) eerder deze week weten. Experts tasten in het duister over de ernst van de variant. Wel lijkt vast te staan dat de Britse mutatie veel besmettelijker is dan het ‘gewone’ coronavirus.

Het Outbreak Management Team (OMT) komt morgen bij elkaar om de laatste stand van zaken te bespreken. Meteen daarna gaat OMT-voorzitter Jaap van Dissel naar Den Haag om een deel van het kabinet bij te praten. Bij dat overleg zijn premier Rutte en de ministers De Jonge, Tamara van Ark (Medische Zorg) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aanwezig.

Quote Beperk de contacten buiten huishou­dens tot maximaal twee, ook tijdens de jaarwisse­ling Minister Hugo de Jonge ,,De situatie is zorgelijk, maar we weten op dit moment nog weinig over deze mutatie’’, zegt een Haagse ingewijde. ,,Het is niet zo dat het kabinet deze week nieuwe coronamaatregelen gaat aankondigen. Dat is pas aan de orde als het aantal besmettingen hard zou stijgen en de huidige lockdown dus niet voldoende werkt.’’



Het zogenoemde Bewindsliedenoverleg (BWO) van morgenmiddag - met Rutte en een aantal ministers - stond al langer op de planning. Ook volgende week, in de derde en laatste week van het kerstreces, staat zo’n bijeenkomst op de agenda.

Basisscholen

De ministers zullen het morgen ook over de sluiting van de basisscholen hebben. De Tweede Kamer vroeg het kabinet eerder deze maand om te onderzoeken of de basisscholen op 11 januari weer open kunnen, in plaats van pas op 18 januari. Rutte zei ‘heel terughoudend’ te zijn, maar wilde er wel naar kijken.

De kans dat de basisscholen een week eerder open kunnen, is nihil. Volgens een Haagse bron heeft de verspreiding van de Britse virusmutatie de situatie alleen maar onzekerder gemaakt. Zo zijn vijf van de elf bekende besmettingsgevallen in Nederland gelinkt aan een uitbraak op een basisschool in Bergschenhoek, boven Rotterdam.

Tot er meer duidelijkheid is over de mutatie, is het volgens minister De Jonge ‘extra belangrijk’ dat iedereen zich aan de huidige regels houdt. ,,Beperk de contacten buiten huishoudens tot maximaal twee, ook tijdens de jaarwisseling.’’

