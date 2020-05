Kabinet overweegt terrassen te openen op 1 juni

Dat stellen ingewijden tegenover persbureau ANP. Premier Rutte en zijn vakministers vergaderen woensdag opnieuw over de maatregelen tegen het corona-virus.

Een aantal mogelijke versoepelingen wordt dan ook besproken. Zo wordt overwogen om het gebruik van mondkapjes in het openbaar vervoer te verplichten. Momenteel studeert het RIVM op de nut en noodzaak, omdat het kabinet het gebruik hiervan eerder afraadde. Premier Mark Rutte was namelijk bang dat mensen hierdoor de 1,5 meter afstand niet meer in acht zal nemen.

Ook wordt er nadrukkelijk gekeken naar het heropenen van kapperszaken. Die zouden dan mogelijk ook met beschermingsmaskers, mondkapjes en handschoenen gaan werken.

Kopzorgen

De versoepelingen bezorgen premier Rutte hoofdbrekens. Hij vreest met name dat het drukker wordt op straat, zo waarschuwde hij vrijdag nog. Iedere keer als een maatregel wordt losgelaten, verhoogt dat ook de druk op het openbaar vervoer, waarschuwt hij. Daarom zouden treinen, bussen, trams en metro’s voorlopig nog alleen bestemd blijven voor personen met een vitaal beroep.

Bovendien beginnen na de meivakantie de basisscholen weer, gevolgd – als dat goed gaat- door de middelbare scholen vanaf juni.

Wantrouwen

Rutte wantrouwt de goede cijfers die vernomen worden vanuit de ziekenhuizen, omdat besmettingen zich pas over twee weken zouden kunnen openbaren. ,,In de zorg gaan de cijfers de goede kant op. Je ziet dat het aantal mensen op de ic afneemt. Maar in die ziekenhuiscijfers zit wel vertraging,’’ zei Rutte eerder. ,,Er kan een moment komen dat mensen die thuis ziek zijn, toch op enig moment naar het ziekenhuis moeten. Als het nu drukker is op straat, kan dat betekenen dat we pas over twee, drie weken effect zien.”

Besluiten