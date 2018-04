Kabinet past inlichtingenwet aan na ‘nee’ bij referendum

Grapperhaus: prijs huurmoord steeds lager

4 april De prijs van een huurmoord ligt steeds lager, zegt minister Ferd Grapperhaus (Justitie). ,,Het lijkt erop dat die prijs lager is dan ooit. En nog dalende is,’’ zei de minister gisteravond in een debat over de liquidatie van de broer van kroongetuige Nabil B.