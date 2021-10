Kabinet puzzelt verder op gasrekening: ‘Huishoudens en mkb’ers krijgen deel gecompenseerd’

VIDEOHet kabinet heeft nog geen knoop doorgehakt over de compensatie van de sterk stijgende gasrekening voor huishoudens en bedrijven. ,,We laten een aantal varianten doorrekenen’’, zegt demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken) vanochtend na een kabinetsoverleg. ,,We mikken erop dat huishoudens, ook mkb’ers, een deel van de forse prijsstijgingen terugkrijgen.’’

Blok wil niet zeggen welke varianten worden doorgerekend. Haagse bronnen spreken over een verlaging van de energiebelasting én een lagere btw op energie. Maar Blok neigt ook naar ‘gerichte maatregelen’, zegt hij. ,,Het is complex, er zijn een heel aantal knoppen waaraan we kunnen draaien. Het kabinet neemt het heel serieus. We realiseren ons dat het voor mensen hele forse rekeningen kunnen zijn. Maatregelen moeten wel gericht zijn: dat het daar terechtkomt waar mensen het ook echt nodig hebben.’’

Volgens Blok is er ‘geen directe samenhang’ tussen het inkomen van mensen en de isolatie van hun woning. Hoewel hij erkent dat de problemen voor mensen met lage inkomens in slecht geïsoleerde woningen het grootst zijn, zegt Blok dat ook mensen met middeninkomens en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de problemen kunnen komen als de energiekosten hoog zijn.

Volledig scherm Demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat (VVD). © ANP

‘Miljarden nodig’

Het kabinet wil vóór 1 november bekendmaken welke maatregelen het neemt. Afgelopen maand besloot de Tweede Kamer al 500 miljoen euro uit te trekken voor compensatie van de gestegen gasprijs. Dat is zo’n 45 euro per gemiddelde energieverbruiker. Te weinig, vindt de Kamer nu. Om de energiebelasting verder te verlagen, is een paar miljard euro nodig.

De gasprijzen zijn de laatste weken namelijk hard gestegen. Huishoudens zonder vast energiecontract kunnen volgend jaar wel 900 euro meer kwijt zijn aan energie. Daarmee verschrompelen de koopkrachtplaatjes die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde. De afgelopen dagen zijn op het ministerie van Sociale Zaken nieuwe koopkrachtcijfers uitgerekend: ook die zijn vanochtend onder de loep genomen.

Maatwerk

Aan het verlagen van de energiebelastingen kleeft wel een nadeel, zien ambtenaren op de ministeries: namelijk dat iederéén er voordeel van heeft, óók de mensen met een vast energiecontract die helemaal geen last hebben van de gestegen gasprijs. Net als rijke Nederlanders die flink stoken om bijvoorbeeld hun zwembad in de tuin warm te houden.

En dat terwijl armere Nederlanders, die vaak in slecht geïsoleerde (huur-)huizen wonen, juist het zwaarst worden getroffen door de hoge gasprijs. Daarom zoekt het kabinet naar manieren om voor die mensen wat extra’s te doen. Zo zou het kunnen dat zij versneld - via hun gemeente of woningcorporatie - in aanmerking komen voor woningisolatie. Maar dat soort maatregelen kost tijd. Zo hebben veel isolatiebedrijven nu al wachtlijsten.

Grote bedrijven hoeven niet op veel compensatie te rekenen, is de verwachting. Het kabinet wil dat die bedrijven duurzamer worden. Als de overheid nu hun hoge gasrekening compenseert, wordt de prikkel voor bedrijven om snel van het gas af te gaan een stuk kleiner.

