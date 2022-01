Kabinet stopt 250 miljoen extra in subsidiepot Groningen

Voor de regeling was 220 miljoen euro beschikbaar gesteld. Maar er was zoveel belangstelling dat toen de pot deze week werd opengesteld, die binnen een dag leeg was. Groningers stonden maandag massaal in de rij. Er stonden lange rijen bij de fysieke loketten en ook online probeerden duizenden mensen een subsidieaanvraag te doen. Daardoor dreigden 25.000 huishoudens achter het net te vissen.

,,Ik betreur de gang van zaken en heb afgelopen maandag direct gezegd dat ik mijn best zou doen om te kijken of ik dit kon oplossen”, zegt Vijlbrief. ,,Het is voor al die Groningers die zonder resultaat urenlang in de rij hebben gestaan - letterlijk in de kou buiten of digitaal - niet meer dan terecht dat ook zij de aanvraag kunnen doen”.

Geplaagd door aardbevingen

Groningen wordt al decennialang geplaagd door aardbevingen, veroorzaakt door de gaswinning. Duizenden woningen staan op de nominatie om te worden versterkt omdat zij niet aan de veiligheidsnormen voldoen, maar in veel gevallen komt dat feitelijk neer op sloop en nieuwbouw.

Maar niet iedereen komt voor dat versterkingsprogramma in aanmerking. Veel mensen hebben daar lang over in onzekerheid gezeten, en mede daarom weinig tot geen onderhoud aan hun woning gepleegd. Voor deze groep is, in samenspraak met de regio, deze subsidieregeling opgetuigd.

Vijlbrief gaat begin volgende week twee dagen naar Groningen en wil daar in gesprek met gedupeerden, bestuurders en belangenorganisaties.

Juiste oplossing

De commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, noemt het besluit ‘de juiste oplossing'. ,,Op die manier kan elke inwoner die er recht op heeft, ook aanspraak maken op 10.000 euro om zijn huis te verbeteren”, aldus de commissaris van de Koning.

De afgelopen dagen heeft Paas als delegatieleider van regionale bestuurders veel contact gehad met de nieuwe staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw). ,,We zijn blij dat de staatssecretaris meteen de koe bij de hoorns heeft gevat. Dit was eerlijk gezegd de enige oplossing. Maar het moest nog wel even gebeuren. Dit is een goed besluit van het kabinet”, stelt Paas.