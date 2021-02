Kabinet verlengt harde lockdown tot zeker 2 maart

video Haagse corruptie­af­fai­re: ‘Ik had mijn wethouders­pet op moeten zetten’

1 februari Ze zijn vrienden van ex-wethouder Richard de Mos, maar ook adviseur, donateur of ‘meedenker’. Volgens het OM is de relatie tussen De Mos en leden van zijn klankbordgroep corrupt. In zijn nieuwe boek gaat De Mos zelf de dossiers langs. Over een hijskraan, boottochtjes en een nieuwe vloer. ,,Ik had mijn wethouderspet op moeten zetten.”