Kabinet versoepelt met zegen van OMT: ook korter in isolatie na besmetting

,,Op de IC, dat is heel gunstig, zitten we op het laagste niveau sinds oktober vorig jaar”, zei Kuipers maandag al na afloop van corona-overleg met onder meer premier Mark Rutte en minister van Justitie Dilan Yeşilgöz. ,,Het aantal infecties is hoog, maar er lijkt stabilisatie, het aantal patiënten is gelukkig naar verhouding erg laag.”

Vorige week zei Kuipers al dat de seinen voor versoepelingen op groen staan, omdat veel mensen gevaccineerd en/of besmet zijn geraakt en de omikronvariant milder is. ,,Dat vertaalt zich in een beperkte stijging van ziekenhuisopnames. Ook maakt de omikronvariant minder ziek.” Met het voornemen voor de versoepelingen liep het kabinet voor de muziek van het OMT uit, voor het eerst deze corona-aanpak.

Toch kan de voet nog niet helemaal van de rem volgens de experts in het adviesteam. Zo blijft de 3G-coronapas nog even nodig, vinden de virologen, net als een vaste zitplaats op grote locaties. Een ingewijde noemt het schrappen van het coronatoegangsbewijs ‘een dilemma’ waar het kabinet dinsdag een knoop over moet doorhakken. ,,De intentie om ervan af te stappen is er, maar de experts hebben er wat vraagtekens bij.”



Het OMT houdt liever nog aan vast aan de 3G-coronapas, de politiek wil er zo snel mogelijk van af. Ook omdat de coronapas samenhangt met de anderhalve meterwet, die geschrapt moet worden per 25 februari.

Wel erkent het RIVM dat er ‘weinig draagvlak is’ voor het coronatoegangsbewijs. ,,In de praktijk levert de inzet van de coronapas veel conflicten op.”