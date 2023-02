Kabinet waarschuwt voor structureel personeelstekort: ‘Daar hebben we allemaal last van’

Er blijven veel vacatures onvervuld en de verwachting is dat de krapte op de arbeidsmarkt in een aantal sectoren ‘een structureel probleem zal blijven’, zo erkent het kabinet. Er zullen met name tekorten zijn in de zorg, het onderwijs, de techniek, ICT en beroepen die nodig zijn voor de klimaattransitie.

Dat schrijft minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De CDA-bewindsvrouw zegt dat er ‘in de toekomst structureel minder werkenden zullen zijn. ,,Daar is geen simpele oplossing voor. We zullen moeten accepteren dat niet alles tegelijkertijd kan.’’

De minister stelt dat ‘we allemaal last hebben van de krapte op de arbeidsmarkt’. ,,Er zijn gewoon niet genoeg mensen om zonnepanelen te leggen of warmtepomp te installeren.’’

Het aantal vacatures per 100 werklozen is in het derde kwartaal van 2022 weliswaar iets afgenomen van 143 naar 121. En dat al door de lagere economische groei nog wel verder afnemen. Toch moeten we volgens het kabinet ‘niet denken dat daarmee de personeelstekorten voorbij zijn’.

Het kabinet wil ook dat mensen meer uren gaan werken. Het is in overleg met sociale partners om ervoor te zorgen dat die mensen daar ook meer geld aan overhouden en dit aantrekkelijker te maken. In september trok het kabinet al 1,2 miljard uit om ervoor te zorgen dat werknemers zich een leven lang blijven ontwikkelen.

