Kabinet wijzigt coronadoelen: openhouden samenleving staat nu formeel voorop

Nu de coronapandemie met de dominante omikronvariant in een nieuwe fase is gekomen, verandert ook de virus-aanpak van het kabinet. Het zoveel mogelijk openhouden van de samenleving was al langer belangrijk, maar formeel waren de kabinetsdoelen nog: een acceptabele belasting van de zorg, het beschermen van kwetsbaren, zicht houden op het virus en economisch-maatschappelijke schade beperken.

Toch kiest het kabinet een ander perspectief. Zo is het nog maar de vraag of het uitgebreide en kostbare toegangstesten in de huidige vorm nodig blijft, schrijft Kuipers. De coronapas is evenmin onbeperkt houdbaar: ,,Voor de inzet van het coronatoegangsbewijs wordt telkens kritisch en zorgvuldig gekeken of het proportioneel is het instrument in te blijven zetten. Die afweging kan per sector verschillen. De omvang van de activiteiten - het aantal personen- en het soort activiteit kan hierbij een rol spelen.” Bij massale indoor concerten kan dus een ander toegangsregime gaan gelden dan een buitenevenement bijvoorbeeld.