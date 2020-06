Kabinet wil 10.000 extra woonplekken voor dak- en thuislozen

Dat melden de staatssecretarissen Paul Blokhuis (Volksgezondheid) en Tamara van Ark (Sociale Zaken). Blokhuis vindt het aantal mensen zonder dak boven hun hoofd onacceptabel groot en zegt dat de coronacrisis pijnlijk duidelijk heeft gemaakt dat het aantal woonplekken met begeleiding voor deze groep tekortschiet. Blokhuis kondigde eerder al aan dat het kabinet 200 miljoen euro beschikbaar stelt om dat te verbeteren.

Daarnaast wil het kabinet voorkomen dat mensen op straat belanden. Zo moet het aantal huisuitzettingen als gevolg van schulden worden teruggedrongen en wordt werk gemaakt van meer huizen voor mensen die net uit bijvoorbeeld de gevangenis of een GGZ-instelling komen.



Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld tot ruim 40.000 mensen nu. En het aantal daklozen tussen 18 en 30 jaar is in diezelfde periode zelfs verdrievoudigd. Vooral grotere gemeenten worstelen hiermee en zitten te springen om extra financiële middelen.

Nood is hoog

De nood is hoog. Steeds meer gewone mensen vallen tussen de wal en het schip omdat ze na een misgelopen relatie, faillissement of baanverlies uit hun huis worden gezet. Helemaal in deze roerige tijden. Blokhuis: ,,De coronacrisis brengt extra onzekerheden voor hen met zich mee. Ze kunnen zich niet terugtrekken op een eigen plek en voelen zich hierdoor onveilig.”



Volgens de bewindsman is het moeilijk om te verklaren waarom er verder zoveel meer mensen dak- en thuisloos zijn dan tien jaar terug. Het tekort aan passende woonplekken speelt zeker een rol. En mensen hebben meer moeite om het hoge tempo in de samenleving bij te houden. Het helpt ook niet dat kwetsbare jongeren in de jeugdzorg op hun achttiende veelal ineens op eigen benen moeten staan. Die overgang zorgt vaak voor problemen.

Maatschappelijke opvang is duur

De staatssecretaris denkt dat bijna de helft van de dak- en thuislozen met geringe ondersteuning op zichzelf kan wonen. Dat traject betaalt zichzelf terug, want een plek in de maatschappelijk opvang kost 30.000 tot 40.000 euro per jaar.