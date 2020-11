Kabinet wil dit jaar totaalverbod vuurwerk

Zo is nog niet duidelijk of ook het lichtste vuurwerk in de ban gaat. Dit wordt ook wel kindervuurwerk of fop-en-schertsvuurwerk genoemd. Hieronder vallen sterretjes, knalerwten en Bengaalse lucifers.

Knoop doorgehakt

Volgens minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wordt dinsdag de knoop doorgehakt. ,,En we hebben goed geluisterd wat er uit alle geledingen uit de maatschappij is gekomen.” Meer wilde hij niet over de kwestie kwijt. Naar verwachting zal het kabinet eind deze week of begin volgende week meer communiceren over de ban deze jaarwisseling.