Kabinet wil flink versoepelen: cultuur en horeca langer open, nachtleven kan met toegangstest

Dat bevestigen Haagse ingewijden na een extra ministerraad vanochtend over de coronaversoepelingen.

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) is ‘voorzichtig optimistisch’ over de mogelijkheden, zei hij woensdagmiddag tijdens de pauze van een debat in de Tweede Kamer: ,,We zien een sterke stijging van het aantal besmettingen maar gelukkig valt de druk op de zorg naar verhouding mee. Maar wat mogelijk is, hangt eerst af van het advies van het OMT. En dan moeten we in het kabinet daarover spreken, ook over de risico’s. Want het zijn echt grote aantallen besmettingen.”



Gisteren werd al duidelijk dat de verbeterde coronasituatie een flinke stap terug uit de lockdown toestaat. De details rond de versoepelingen worden nog doorgesproken, wel treft het kabinet alvast de juridische voorbereidingen, dinsdag valt dan het besluit. ,,Dit alles ligt op tafel", meldt een bron. ,,Maar details kunnen echt nog wijzigen.” Zo zou de sluitingstijd voor de horeca en cultuur op middernacht kunnen uitkomen, ‘maar ook vroeger of later'. ,,Dat is echt onderwerp van gesprek.”



Het nachtleven zou weer openkunnen met 1G, iedereen toegangstesten dus. Dat wordt nu besproken met de sector, bevestigt Kuipers. ,,Daar spreek je over: kun je zolang het nodig en relevant is met 1G open?”