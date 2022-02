Kabinet wil op 25 februari helemaal af van 1,5 meter, volgende week al volle cafés en theaters

PODCAST De wraak van Bergkamp te midden van politiek theater

Het kabinet kwam deze week met coronaversoepelingen, maar dat is een deel van de Tweede Kamer te min: het verlangt naar een aanpak in griep-stand. De VVD had meer aan het hand, met de affaire rond Soumaya Sahla. Ondertussen nam Kamervoorzitter Vera Bergkamp - zowat buiten de camera’s om- een beetje wraak voor haar zwakke optredens eerder.

28 januari