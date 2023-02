Kabinet wil vaccinproducent privatiseren, deel Kamer uiterst kritisch: is deze coronales alweer vergeten?

Het laatste vaccininstituut in overheidshanden gaat alsnog in de verkoop. De privatisering werd gepauzeerd tijdens de coronagolf, maar minister van Volksgezondheid Kuipers zet nu toch door. Een flink deel van het parlement is kritisch en wil de verkoop blokkeren.

Het gaat om Intravacc in Bilthoven, de onderzoeks- en ontwikkeltak van het voormalige vaccininstituut van het RIVM. Intravacc telt honderd medewerkers, boekt een jaaromzet van 29 miljoen en houdt zich bezig met vroege vaccinontwikkeling, van de eerste studies tot onderzoeken op proefpersonen.

Dat is geen overheidstaak, vindt het kabinet. ,,We zijn geen vaccinontwikkelaar”, meldde D66-minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid dinsdag in debat met de Tweede Kamer. ,,Als het in overheidshanden blijft, moeten we de producent overheidsopdrachten geven, dan blijven er publiek geld en publieke opdrachten nodig.”

Dat ziet Kuipers dus niet zitten. ,,Als het verkocht wordt, kan er privaat geld naartoe en kan het uitgroeien tot een gerenommeerd instituut.” De staat is nu enig aandeelhouder van Intravacc. In 2021 werd de productietak al verkocht aan een buitenlands bedrijf, maar de onderzoeks- en ontwikkeldivisie bleef in overheidshanden. Kuipers’ voorganger Hugo de Jonge zette de privatisering even op pauze tijdens de eerste coronapiek in 2020, maar nu pakt zijn opvolger de draad gewoon weer op, tot chagrijn van een flink aantal oppositiepartijen.

Die hameren erop dat een van de dure coronalessen was dat Nederland niet afhankelijk moet worden van private partijen in verre buitenlanden als het gaat om medicijnen en hulpmiddelen: ,,Ik begrijp niet waarom we dit doen", stelde GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld in het debat. Volgens Westerveld zullen bedrijven niet snel investeren in onrendabele vaccins, ook moeten ontwikkelaars beter op eigen bodem blijven: ,,Eén van de lessen van de coronaperiode is dat het onverstandig is om volledig afhankelijk te worden van private partijen. Laten we alle vaccinontwikkeling aan de markt of zien we ook een publiek belang?”

Kuipers benadrukt dat ook private partijen prima aan vaccin- en medicijnontwikkeling kunnen doen, zoals Janssen en Halix in Nederland aantonen.

De motie om de verkoop te staken van GroenLinks, SP en PvdA wordt komende dinsdag in stemming gebracht. De koers van het kabinet lijkt te kunnen rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer, al wil coalitiepartij CDA wel voorwaarden verbinden aan de privatisering, om te voorkomen dat gevoelige instituten in verkeerde handen vallen.

