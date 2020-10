Kabinet: WNL- en PowNed-bazen moeten salaris inleveren

Verbijste­ring bij politiebon­den en boa's: 'Mondkapjes­plicht valt niet te handhaven’

14 oktober Bij politieagenten en boa’s heerst grote twijfel of de door het kabinet aangekondigde mondkapjesplicht in publieke ruimtes wel te handhaven is. Politiebond ACP en BOA ACP stellen dat de slepende discussie omtrent het nut van de mondkapjes meer kwaad dan goed doet. Bestuursrechtadvocaat Remko Wijling vraagt zich af of de onderbouwing van zo’n wettelijke verplichting stand blijft houden. ,,Er is zoveel verdeeldheid in Nederland dat de medische noodzaak moeilijk is aan te tonen”, stelt hij.