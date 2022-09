Kabinet zet coronapas in sectorplannen, maar alleen als ‘de Kamer het goed vindt’

LIVESTREAMMet oplopende besmettingscijfers groeit in de Tweede Kamer het ongemak: is Nederland wel voorbereid op een eventuele nieuwe grote coronagolf? ,,We hadden het dak moeten repareren toen de zon scheen.’’

Er zijn nog geen massa’s CO2-meters, de wetgeving is nog niet klaar, de nieuwe landelijke GGD-koepel is nog niet begonnen en het maatschappelijk debat over voorrang op een ziekenhuisbed is niet gevoerd. En wat doet Nederland eerst als het misgaat? Mondkapjes weer op? Scholen dicht? Afstand houden?

Bij de start van een nieuwe corona-najaarsgolf kraken fracties in navolging van adviesraden harde noten over de gebrekkige voorbereiding op weer een winter met corona. Oppositie- én coalitiepartijen zijn kritisch. ,,We hadden het dak moeten repareren toen de zon scheen”, vindt CDA-Kamerlid Joba van den Berg. ,,Dat is niet gebeurd.”

VVD-Kamerlid Harry Bevers is eveneens bezorgd: ,,Staan we inderdaad klaar? We vroegen al ruim voor de zomer om een langetermijnaanpak met uitwerking van scenario’s.” Zijn partij dringt er - na diverse sectoren en werkgeversorganisaties - op aan dat het coronatoegangsbewijs toch weer wordt opgenomen in de juridische gereedschapskist. ,,Theaters, culturele instellingen, sportclubs en horeca zouden met een coronapas kunnen werken, uiteraard onder voorwaarden, daar zijn we als Kamer zelf bij. Als het kabinet hier niet mee komt, doen we zelf een voorstel.”

Coronapas

De coronapas is omstreden: na modelstudies over een beperkt remmend effect op het virus schoot een Senaats-meerderheid het middel in mei af. Maar adviseurs en verschillende branches willen de coronapas wel opnemen in het winterarsenaal tegen het virus, als ‘laatste redmiddel’ om sluiting te voorkomen in het slechtste virusscenario. Daarom heeft het kabinet de coronapas ook opgenomen in de sectorplannen. Maar minister Kuipers wil dat alleen doorvoeren als ‘de Kamer het wil’.

Lees verder na de video: moeten we deze winter nog ventileren tegen het coronavirus terwijl ook de verwarming overal omlaag moet?

Maar het is uiterst onzeker of de Tweede Kamer dat accepteert. Vooralsnog lijken alleen VVD en D66 ervoor open te staan, het CDA wil eerst ‘een betere onderbouwing van de werking’, een massief oppositieblok - onder meer PVV, Denk, BBB, Forum - wil absoluut geen terugkeer van de coronapas in de wettelijke gereedschapskist. Partijen wijzen erop dat nog altijd onduidelijk is wat het precieze effect is van losse virusmaatregelen.

PvdA-leider Attje Kuiken hekelt het getreuzel door het kabinet: ,,We hebben nu 27 maatregelladders, zonder duidelijke regie, zonder wettelijk kader. Zonder basisregels als ventilatie. Ik moet maar gewoon hopen dat het een milde winter wordt en dat de pandemie inderdaad uitdooft. Want we zijn er simpelweg niet klaar voor.”

Met de dominante omikronvariant hoopt de regering zonder zware restricties de derde winter met het coronavirus door te komen. Outbreak Management Team-voorzitter Jaap van Dissel denkt dat het kan, als de huidige, milde omikronvariant rondgaat en de vaccinatiecampagne goed loopt. ,,Je verwacht ook een toename na de zomer. Maar gelukkig zijn het voor veel mensen milde klachten, we zien dat het aantal ic-opnames sinds de omikronvariant eigenlijk heel gering is. Het is een veel geruststellender beeld dan bij oudere varianten.”

Luister ook onze podcast Politiek Dichtbij

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) benadrukt dat de omikronvariant nu negen maanden rondgaat. ,,Dat is voorzichtig gunstig. De huidige situatie vraagt niet om algemene maatregelen. Maar garanties dat het de hele winter zo blijft, hebben we niet. Als er een totaal nieuwe variant komt, ga je eigenlijk terug naar de situatie van 2020, dat je een virus treft waartegen we geen afweer hebben.” Kuipers ontkent dat het kabinet niet voorbereid is op een heftiger heropleving. De vaccinatiecampagne is begonnen, sectorplannen zijn gemaakt, er is een Maatschappelijk Impact Team (MIT). ,,Waar nodig scherpen we de langetermijnaanpak aan.”

Sectorplannen met maatregelladders vormen het spoorboekje per economische branche als het virus harder rondgaat. Dat varieert van looproutes en spatschermen tot een coronapas in het ergste geval.

Een algemene ‘ladder’ voor het hele land wil Kuipers niet geven. Wanneer dus precies welke maatregelen genomen worden, zal afhangen van de virusvariant, de toestroom naar ziekenhuizen en de context van het moment. ,,Dat is situationeel afhankelijk”, zegt Kuipers.



Kritiek op uitblijven longcovidfonds zorgpersoneel

Veel kritiek is er op getreuzel van het kabinet als het gaat om de compensatie van verplegend personeel dat bij de behandeling van coronapatiënten ziek is geworden en nog steeds last heeft van langdurige klachten. ,,Het is beschamend dat we voor deze groep mensen nog steeds geen oplossing hebben”, zei Wieke Paulusma (D66). Ze wil dat minister Conny Helder (Langdurige Zorg) ‘meer urgentie en meer daadkracht’ toont. De SP vindt dat de compensatiegroep moet worden uitgebreid.

Helder heeft vandaag de Raad van State om advies gevraagd over de financiële tegemoetkoming van eenmalig 15.000 euro voor zorgpersoneel met langdurige Covid, dat tijdens de eerste golf (maart tot en met juni 2020) ziek is geworden.

Volledig scherm Links: minister Micky Adriaansens van Economische Zaken (VVD) en rechts minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (D66). © ANP

Volledig scherm De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers (D66) tijdens een eerder commissiedebat in de Tweede Kamer. © ANP / ANP

Volledig scherm Jolande Sap (l) van het Maatschappelijk Impact Team (MIT) en Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM tijdens de briefing in de Tweede Kamer. © ANP