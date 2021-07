Kabinet zet definitief streep door festivalseizoen, verplichte test bij terugkeer uit ‘geel’ land

VIDEO CDA: Kleinere veestapel onvermijde­lijk, maar wél met perspec­tief voor de boeren

6 juli Het CDA zegt - voor het eerst - dat inkrimping van de veestapel in Nederland onvermijdelijk is. In de nieuwe landbouwvisie van de partij staat dat de stikstofuitstoot sneller omlaag moet dan het kabinet nu wil en dat boeren extra steun moeten krijgen om natuur- en klimaatdoelen te kunnen halen.