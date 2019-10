Kabinet zit in stikstofklem, land nog tijd op slot

Minister Carola Schouten van Landbouw heeft vanmiddag crisisoverleg met provinciebestuurders over de nieuwe stikstofregels. Vier van de twaalf provincies hebben - na massaal boerenprotest - hun stikstofregels ingetrokken of afgezwakt. Schouten ziet graag dat alle provincies één lijn trekken en hetzelfde beleid gaan voeren.



Maar welke lijn? De boze boeren eisen dat zij de komende jaren geen vee hoeven in te leveren, terwijl de provincies dat juist wél nodig vinden om de stikstofuitstoot in Nederland omlaag te krijgen. Alleen dan kunnen ze andere projecten - zoals woningbouw en de aanleg van wegen, die nu stil liggen - weer door laten gaan.



Het kabinet zit klem, bleek gisteren tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Juristen waarschuwen dat de stikstofaanpak van het kabinet waarschijnlijk in strijd is met de wet: door nu snel vergunningen uit te delen, is de kans groot dat de rechter die vergunningen meteen weer van tafel veegt.



,,Dit kabinetsbeleid is heel riskant’’, zegt de Tilburgse hoogleraar Kees Bastmeijer. ,,Het kabinet moet aan natuurherstel doen, maatregelen nemen om de dikke stikstofdeken boven Nederland weg te halen. Pas als daar zekerheid over is, kun je weer nieuwe economische activiteiten ondernemen.’’