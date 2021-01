Kabinetsval in cruciale coronafase, experts bezorgd: ‘slechtst mogelijke timing’

OMT-lid Koopmans is momenteel op onderzoeksmissie namens de WHO in China maar laat via Twitter weten dat de kabinetsval ‘op het slechtst mogelijke moment komt’. ‘Vanuit covid bekeken. De daling is onvoldoende, we hebben nieuwe varianten, er is coronamoeheid en nu komt er een stoelendans bij. Focus zou fijn zijn.’

Kabinet en Tweede Kamer benadrukken dat het coronabeleid niet verandert met de demissionaire status van Rutte III, maar kenners weten dat gedrag - en dus draagvlak voor maatregelen - van cruciaal belang zijn voor de effectiviteit van het beleid. Onduidelijkheid over politiek leiderschap in een tijd dat nieuwe ingrepen dreigen - de heftige maatregel van een avondklok ligt nog op tafel - is geen fijn vooruitzicht, meldt ook een andere OMT’er op voorwaarde van anonimiteit: ,,De crisis is misschien wel net zo groot als in de eerste golf. Je hebt nu zoveel mogelijk daadkracht nodig. Misschien kan dat nog wel demissionair, maar de verkiezingen komen er ook aan. Dat kan de belangen ook vertroebelen.”

Rutte en andere ministers proberen onrust hierover weg te nemen door voortdurend te herhalen dat het coronabeleid door kan, ook oppositiepartijen bieden die ruimte.

Tekst gaat verder onder tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maar toch komt de kabinetsval op een ongelukkig moment van de pandemie. Nederland zit nog altijd hoog in de tweede coronagolf, met dagelijks gemiddeld ruim 6000 nieuwe infecties en iets minder dan 2500 bezette ziekenhuisbedden. De komende weken moet nog besloten worden over de optie van een avondklok en heropening van het basisonderwijs, met de donkere wolk van de nieuwe Britse coronamutant dreigend boven ons land.

Extra problematisch is daarbij het afkalvende vertrouwen in het coronabeleid. Uit vandaag verschenen gedragsonderzoek onder 50.000 respondenten blijkt dat nog maar iets meer dan de helft van de Nederlanders denkt dat de regering alle belangen goed afweegt, ook is nog slechts 45 procent van de deelnemers (zeer) positief over de aanpak (de vorige keer was dat nog 58 procent).

En het Hollandse zelfvertrouwen is ook gekelderd. Waar ons land het in november volgens ruim 40 procent van de Nederlanders (veel) beter deed dan andere landen, was tijdens de peiling - rond de jaarwisseling uitgevoerd - nog maar 21 procent van de deelnemers zo positief. De anonieme OMT’er zegt: ,,Je hebt eigenlijk een kabinet van nationale eenheid nodig nu.”

Bekijk hieronder al onze video’s over de val van kabinet Rutte III:

Volledig scherm © REUTERS