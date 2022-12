Kamer deelt zorgen provincies over ‘giftreinen’, maar kabinet ziet dat anders

De Kamer deelt de zorgen van gemeenten over een toename van ‘giftreinen’ over het Nederlandse spoor. Staatssecretaris Vivianne Heijnen ziet echter weinig mogelijkheden om in te grijpen.

Vanaf eind 2024 rijden anderhalf jaar lang veel meer goederentreinen over Nederlandse sporen door bebouwde gebieden. Door werkzaamheden aan het spoor in Duitsland kunnen die treinen in die periode slechts beperkt over de Betuwelijn. Dat zorgt voor meer overlast. Ook leven er grote zorgen over zogenoemde ‘giftreinen’ met gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld het zeer ontvlambare ethanol.

In een open brief wezen de burgemeesters van Eindhoven, Tilburg, Breda en Dordrecht op de risico’s, omdat er veel huizen langs het spoor staan. ‘De veiligheid van álle inwoners moet serieus genomen worden, en het Rijk moet hiervoor verantwoordelijkheid nemen’, schreven ze. Ook in het oosten van Nederland zijn omwonenden van spoorgebieden bezorgd.

‘Giftreinen zijn veilig’

De Tweede Kamer deelt die zorgen, bleek vandaag uit een commissiedebat met staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat). ,,Groei moet hand in hand gaan met leefbaarheid”, aldus D66-Kamerlid Lisa van Ginneken. CDA’er Harry van der Molen ziet wel in dat de trein één van de veiligste manieren is om gevaarlijke stoffen te vervoeren, maar riep de staatssecretaris toch op om te zorgen dat giftreinen minder langs woonwijken rijden. Vrijwel alle partijen willen dat de staatssecretaris met een plan komt.

Staatssecretaris Heijnen vindt het belangrijk om het goederenvervoer per spoor verder uit te breiden, en ook om deze tijdens de werkzaamheden in Duitsland voort te zetten. De overlast die dit zal veroorzaken is niet helemaal weg te nemen, aldus Heijnen, ‘maar toch’. Zo wordt er wel gekeken naar bijvoorbeeld schokdempers om geluidsoverlast en trillingen tegen te gaan.

Strenge regels

Volgens de staatssecretaris gelden er al strenge regels voor giftreinen. ,,Het uitgangspunt is en blijft dat het vervoer van gevaarlijke stoffen per trein veilig is, ongeacht het aantal treinen. Daar mag ook nooit twijfel over bestaan.” Op het verzoek om gemeenten beter inzicht te geven in wat er in de treinen vervoerd wordt, heeft Heijnen een makkelijk antwoord: ,,Dat hebben ze al.”

Ook kan het kabinet weinig doen om het aantal giftreinen te verminderen, of om deze te verplichten over een bepaalde route te rijden. ,,Wat ik niet genoeg kan benadrukken, is dat vervoerders zelf mogen kiezen via welke route de gevaarlijke stoffen vervoerd worden. Dat recht volgt uit internationale regelgeving.” Wel wil de staatssecretaris kijken hoe ze bepaalde routes voor vervoerders aantrekkelijker kan maken.

