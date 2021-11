Kamer: Eén landelijke ‘eerste hulp’ voor slachtoffers seksueel geweld

Regeringspartij D66 dient daarvoor vandaag, met steun van in elk geval VVD en SP, een motie in. D66-Kamerlid Hanneke van der Werf wil dat het slachtoffer ‘meer centraal’ komt te staan. Nu is het eerste aanspreekpunt de politie en soms is ook meteen duidelijk dat een slachtoffer daar moet zijn, bijvoorbeeld als er sprake is van verkrachting, zegt Van der Werf. ,,Maar soms twijfelen slachtoffers over wat hen is overkomen. Dan is een gesprek met een psycholoog eerder aan de orde. De hulpvraag van het slachtoffer moet leidend zijn.”

In Nederland zijn jaarlijks ongeveer 100.000 mensen slachtoffer van seksueel geweld. Een op de acht vrouwen en een op de 25 mannen is ooit verkracht, bleek eerder uit onderzoek van Kenniscentrum Rutgers.

Opiniestuk

In een opiniestuk op deze site pleitten de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Centrum Seksueel Geweld, Rutgers en Amnesty International in september ook al voor ‘een landelijk en makkelijk te benaderen entree voor slachtoffers’ in plaats van ‘tientallen meldpunten’.

,,De samenwerking kan beter", vindt een woordvoerder van Amnesty International. ,,Voor slachtoffers is het nu vaak een onwijze zoektocht om de juiste hulp te vinden, horen we terug van een groep vrouwen die te maken kreeg met verkrachting. De hulp is er wel, maar is nu ontzettend gefragmenteerd.”

Of dat meldpunt een telefoonnummer of een loket op een centrale plek in het land wordt, is nog niet bekend. D66'er Van der Werf wil dat het kabinet onderzoekt wat er nodig is voor zo'n centraal punt. Volgens Van der Werf willen ook politie en Openbaar Ministerie graag dat er één loket komt waarnaar zij slachtoffers van zedenzaken kunnen doorverwijzen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: