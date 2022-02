Kamer en partijgenoot Hiddema geschokt na uitspraken Baudet: ‘Totaal krankjorum’

De Tweede Kamer en partijgenoot Theo Hiddema zijn gechoqueerd over de pro-Russische uitspraken van Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet. Zijn partijgenoot: ,,Ik ben te lang naar school gegaan om dit soort dingen klakkeloos langs me heen te laten gaan.’’

Thierry Baudet heeft donderdag in een video die hij op twitter postte de schuld van de Russische inval bij het Westen gelegd. Hij zegt dat ‘Nederland wordt meegetrokken in een internationaal conflict waar we niets mee te maken hebben’. Rusland wordt volgens hem onnodig tot vijand gemaakt.

Senator voor Forum Theo Hiddema ‘ergerde’ zich naar eigen zeggen ‘zo verschrikkelijk’, dat hij de pro-Russische uitspraken van Baudet niet onweersproken wil laten. Hiddema meldt dat hij wilde laten horen dat je over Rusland ‘als FvD’er ook anders kunt denken over Rusland’. Of hij Baudet ook aangesproken heeft? ,,Nee, Baudet ergens op aanspreken, dan ben je toch altijd te laat! Maar soms als ik er niet mee eens ben, laat ik wel van me horen.’’

‘Verderfelijk’

Quote Met zulke uitspraken zet Baudet de veiligheid van Nederlan­ders op het spel VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans Ook in de Tweede Kamer zal Baudet maandag tijdens het Oekraïne-debat zwaar worden aangevallen op zijn statements, zo blijkt uit een rondgang langs een aantal sprekers. VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans noemt de uitspraken van Baudet ‘verderfelijk’, ‘omdat hij kiest voor de kwaadaardige agressie van Poetin én omdat hij zegt dat we uit Navo moeten stappen’. ,,Met zulke uitspraken zet Baudet de veiligheid van Nederlanders op het spel’’, verklaart het Kamerlid stellig.



D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma noemt het ‘totaal krankjorum!’ van Baudet om uitgerekend nu zulke pro-Russische uitspraken te doen. ,,Op het moment dat er een heel grootschalig conflict is aan de grenzen van Europa veroorzaakt door geen kernmacht die meer dan 150.000 militairen op de been hebben.’’ Volgens het D66-Kamerlid roept dat de vraag op: ‘Voor wie zit Baudet eigenlijk in het Nederlandse parlement? Dit is Kremlin-propaganda in het parlement.’’ De uitlatingen van Baudet noemt hij ‘een klap in het gezicht van de Nederlanders’.

Tegen Nederland belang

Het D66-Kamerlid wijst erop dat Baudet al veel langer pro-Russische uitlatingen doet. ,,Baudet heeft zijn bewondering voor Poetin nooit onder stoelen of banken gestoken. Hij wilde sancties tegen Rusland afschaffen, probeerde de legitimiteit van het onderzoek naar MH17 onderuit te halen.’’ Dat zijn volgens Sjoerdsma ‘uitlatingen die tegen het Nederlandse belang in gaan’.

Baudets banden met Russen roepen volgens meerder partijen zeer kritische vragen op. De Kamerleden doelen daarmee op de nauwe contacten van Baudet met de pro-Russische en anti-Oekraïense Vladimir Kornilov en de openlijke Poetin-aanhanger John Laughland. In april 2020 deed tv-programma Zembla onthullingen over de vermeende connecties van Thierry Baudet.

Geld van de Russen

De meest schokkende onthulling in die uitzending is de suggestie dat Baudet zelf of zijn partij indirect geld zou hebben gekregen van de Russische propagandamachine. Als Baudet eind 2015 aan Otten appt dat hij uit onvrede wil opstappen als commentator bij tv-zender Powned, schrijft hij: „Ik neem morgen ontslag.’’ En „Ik zie wel hoe ik aan m’n geld kom. Maar dit niet meer in elk geval. Misschien wil Kornilov wat extra betalen ;-)” met knipoog.

Senator Henk Otten, die Forum eerder al de rug toekeerde, heeft nog altijd de indruk dat Baudet zelf mogelijk geld kreeg van de Russen. Baudet is volgens Otten een ‘Manchurian candidate, een politicus die een speelbal is van een vreemde mogendheid’. Volgens Otten probeerde hij de Brit Laughland ‘buiten de deur te houden’, want die zou ‘de verbindende schakel zijn tussen Baudet en de Russen’. ,,De Russen hebben heel goed begrepen dat je Baudet moet bespelen met zo’n academisch Oxford type als Laughland.’’ Volgens Otten heeft Baudet Laughland vrijwel meteen na zijn vertrek een baan aangeboden. Otten noemt dit ‘echt heel zorgelijk’. ,,Het lijkt er erg veel op dat Laughland Baudet runt als een soort operator voor het Kremlin.’’ Dat Baudet uitgerekend nu na de inval Poetin op het schild hijst als ‘de grote held’, is volgens Otten extra pikant en pijnlijk. ,,Wat Baudet nu allemaal doet is echt waanzinnig.’’

Debat Oekraïne

Meerdere partijen geven aan dat het debat over Oekraïne van maandag primair draait om het aandringen op maatregelen die Vladimir Poetin zo hard mogelijk raken. Maar partijen laten ook weten dat ze ‘Baudet ongetwijfeld zullen aanspreken op zijn positie’.

PVV-voorman Geert Wilders die ook zijn bewondering voor de Russische wereldleider niet onder stoelen of banken stak, heeft zich in tegenstelling tot Baudet wél kritisch uitgelaten. Hij twitterde donderdag dat hij de inval een ‘flagrante en te veroordelen schending is van de Oekraïense soevereiniteit’. „Het Westen heeft enorm geblunderd door een NAVO-lidmaatschap van de Oekraïne niet uit te sluiten, maar voor een Russische militaire inval is geen excuus te verzinnen.”

