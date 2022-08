Kamer kritisch over parkeren onderzoek toeslagenouders: ‘Laat universiteit alsnog starten’

In de Tweede Kamer klinkt kritiek op het parkeren van onafhankelijk onderzoek naar uithuisplaatsingen van kinderen van toeslagenouders. De universiteit van Groningen mag nu niet bekijken welke rol financiële schulden speelden bij het weghalen van kinderen bij hun ouders. Oppositiepartijen eisen uitleg en willen dat het onderzoek alsnog start.

Vandaag meldde deze krant dat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) al sinds januari klaar staat om antwoord te geven op de cruciale vraag of schuldenproblematiek van toeslagenouders leidde tot het uithuisplaatsen van de kinderen.

Maar volgens senior-rechter Bart Tromp, verbonden aan de rechtbank Noord-Nederland en docent aan de universiteit in Groningen, krijgt hij geen medewerking van de Raad voor de Rechtspraak: ,,Wij kunnen als universiteit toegang krijgen tot de gegevens van het CBS. Op basis daarvan kunnen wij ook vrij snel digitale dossiers van uithuisplaatsingen onderzoeken, om te zien of er een verband is tussen wat ik inmiddels ‘toegebrachte schulden’ noem, en uithuisplaatsingen. Ik moet helaas vaststellen dat het onderzoek niet van de grond komt door een gebrek aan medewerking.”

De Raad voor de Rechtspraak vindt zelf onderzoek doen de enige optie, meldt een woordvoerder. Daarnaast onderzoekt de inspectie ook de uithuisplaatsingen. De Tweede Kamer heeft aangedrongen op aanvullend onafhankelijk onderzoek. Dat verzoek ‘wordt nog uitgewerkt’, meldt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het CBS constateerde dat 1675 kinderen van toeslagenouders uit huis werden geplaatst, nadat hun ouders door de belastingdienst ten onrechte als fraudeurs waren aangemerkt.

In de Kamer klinkt kritiek op de blokkade van het RUG-onderzoek. Tromps initiatief moet alsnog een kans krijgen, vindt SP-Kamerlid Renske Leijten, die hierover schriftelijke vragen indient: ‘We willen echt onafhankelijk onderzoek, de inspectie is toch een beetje als de slager die zijn eigen vlees keurt. Ik wil van de minister voor Rechtsbescherming weten of de universiteit nu toch kan starten met het onderzoek.’

Volgens Leijten is er door ‘bijna een jaar lang gesteggel’ kostbare tijd verloren gegaan. ‘Zeker nu de armoede weer gigantisch gaat toenemen, wil je weten wat armoede met gezinnen doet, of het het laatste zetje kan zijn om kinderen uit huis te laten plaatsen. Kijk: het kan evengoed aantonen dat de schuldenproblemen juist géén rol speelden bij die beslissing, dan kan je ook verder.’

Kamerlid Pieter Omtzigt heeft eveneens vragen gesteld: ‘Dit onderzoek kan duidelijk maken of er een aanwijsbaar causaal verband is tussen de door de kinderrechter genomen beslissing over uithuisplaatsing en het terugvorderen van toeslagen en de daaruit voortvloeiende schuldenproblematiek.’

